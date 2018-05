Strade e storie diverse per realizzare un unico grande sogno: incontrare i campioni della propria squadra del cuore in uno dei templi del calcio mondiale. È quello che è successo a cinque super tifosi del Milan, che hanno partecipato a #StarCasinòTiPortaAlloStadio, l'iniziativa promossa da StarCasinò, che ha in serbo sempre nuove iniziative per il popolo rossonero, in collaborazione con la pagina Facebook "Serie A Operazione Nostalgia", una delle community calcistiche italiane più celebri del web, e che hanno percorso in totale più di mille chilometri per quello che hanno definito il viaggio più entusiasmante della loro vita. Filippo, Valentino, Jacopo, Daniele e Vito sono partiti ognuno dalle proprie città per raggiungere insieme, a bordo di un pulmino, che è andato a prenderli direttamente a casa tappa dopo tappa, lo stadio San Siro di Milano e scoprire le sorprese che il club di Milanello ha regalato loro.

Il viaggio dei cinque fan è cominciato da Napoli lo scorso 4 maggio, ed è proseguito facendo tappa a Roma, Pisa, Bologna e Parma, prima di arrivare a Milano per realizzare il loro sogno comune. Giunti a San Siro, hanno potuto incontrare Daniele Massaro: l'ex attaccante rossonero, e campione del mondo nel 1982 in Spagna, oltre a regalare a uno di loro la sua maglia autografata, li ha accompagnati prima nel Museo di Casa Milan e negli spogliatoi, e poi sul terreno di gioco. Hanno assistito in seguito, tutti insieme, alla partita della loro squadra del cuore contro il Verona. Ma le sorprese non sono finite qui. I cinque fortunati tifosi hanno potuto abbracciare, e scattare qualche foto, anche con Franco Baresi, Teo Teocoli, Andres Guglielminpietro, Mauro Tassotti, Giovanni Galli, Pietro Vierchowood, Stefano Nava e altre leggende rossonere. Insomma, un weekend che rimarrà per sempre nella loro memoria.

Articolo sponsorizzato