Sinisa Mihajlovic è stato la vittima di un (duro) scherzo del programma di Italia ‘Le Iene’. L’ex allenatore del Torino ha incontrato in un ristorante un presunto fidanzato della figlia Victoria. Presentatosi con quasi un’ora di ritardo quel ragazzo, che diceva di essere un musicista, ha sfidato Mihajlovic che ha dovuto ascoltare tante battute brutte a dir poco fastidiose. Le iene Corti e Onnis sono intervenute nel momento giusto e hanno riportato la calma quando la discussione stava prendendo una brutta piega.

Lo scherzo a Sinisa de Le Iene

La moglie, Arianna, è il gancio di Onnis e Corti. La donna nel corso di una breve vacanza a Cortina svela al marito che Victoria, la figlia maggiore del tecnico, ha un fidanzato. Mihajlovic quando scopre che il ragazzo ha 13 anni in più della figlia fa capire di non essere felice di questo. Qualche giorno dopo i due si incontrano, ci sono anche Victoria e la moglie del tecnico.

Sinisa si arrabbia

Il ragazzo, che dice di chiamarsi Loris, si pone molto male, effettua una serie di battute infelici, comincia a cantare: "Vicky sei la mia zingarella…” e parla anche di convivenza e figli, il tecnico lo chiama sempre ‘papi’. Mihajlovic mantiene la calma, solo per amore della figlia, anche quando arrivano degli amici del ragazzo. I toni si alzano, a un certo punto sembra non farcela più: “Ho voglia di dargli uo schiaffone. Lo prendo per il naso e gli spacco la testa”, e a quel punto giungono le due iene che svelano lo scherzo. Mihajlovic davvero arrabbiato dice: “Guarda, ancora sto tremando. Se restavo, menavo qualcuno”.

Mihajlovic e Le Iene

Non è la prima vola che l’allenatore serbo viene preso di mira dal programma satirico di Italia 1. Sempre Stefano Corti e Alessandro Onnis qualche mese fa consegnarono il Diario di Anna Frank a Mihajlovic, che pochi giorni prima aveva detto di non averlo mai letto. Commentando il gesto di una frangia della tifoseria laziale che affisse sulla curva sud dell’Olimpico delle immagini di Anna Frank disse: “Non conosco questa storia, sono un po’ ignorante da questo punto di vista”. La polemica si scatenò rapidamente. A ‘Le Iene’ quando ricevette il libro spiegò le sue parole