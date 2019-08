Michy Batshuayi, 25 anni, di proprietà del Chelsea. E' il nome nuovo che rimbalza nelle ultimissime notizie di calciomercato sulle trattative della roma per l'attacco. Non è certo che Edin Dzeko lasci la Capitale per indossare la maglia dell'Inter ma in due settimane di affari ancora aperti tutto può succedere e allora lo staff giallorosso sposta i riflettori su obiettivi differenti rispetto ad altri già noti.

Le trattative di calciomercato della Roma per l'attaccante

Gonzalo Higuain in uscita dalla Juventus è sempre il preferito: la proposta gli è stata formulata ma finora l'argentino non ha dato segnali differenti rispetto alla volontà di restare a Torino o, al massimo, lasciarlo dietro congrua buonuscita. Mauro Icardi è ipotesi suggestiva che s'inserisce nell'operazione con l'Inter per agevolare la partenza del bosniaco verso Milano: l'argentino resta in contatto e ascolta cosa gli offrono ma non deciderà prima della prossima settimana; quanto a Dzeko, la richiesta è sempre la stessa, 20 milioni di euro [cifra al di sotto della quale i giallorossi non scendono], e non è escluso che alla fine possa restare ancora a Roma magari con rinnovo del contratto a cifre convenienti.

Michy Batshuayi, nome nuovo nel mercato dei giallorossi

La pista che ha preso in queste ultime ore, invece, conduce all'attaccante belga Michy Batshuayi, prima punta del Chelsea [contratto fino al 2021 e valore di mercato che si aggira sui 30 milioni] che a Londra però non è mai riuscito a trovare continuità al punto da essere girato in prestito per mezza Europa. Da gennaio 2018 è stato protagonista in Bundesliga (con la maglia del Borussia Dortmund) poi nella Liga (Valencia) e infine di nuovo in Inghilterra (ma tra le fila del Crystal Palace). Nel complesso ha segnato 9 gol in 36 partite giocate nell'ultima stagione, non molti ma ha dalla sua la mancanza di continuità in un progetto che gli dia effettivamente fiducia.