Guerriero in campo e fuori, alla fine Michah Richards ha dovuto alzare bandiera bianca, arrendendosi alla sfortuna. Il difensore inglese che vanta nella sua carriera anche un'esperienza in Serie A con la maglia della Fiorentina ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a soli 31 anni. Il calciatore classe 1998 ha dovuto fare i conti con un infortunio al ginocchio rivelatosi più grave del previsto. Una situazione che lo ha costretto ad appendere le scarpe al chiodo in anticipo.

Perché Michah Richards si ritira dal calcio a soli 31 anni

Una decisione sofferta ma inevitabile quella di Micah Richards. Il difensore inglese ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a soli 31 anni. Il classe 1989 è fermo infatti dall'ottobre 2016 a causa di un persistente infortunio al ginocchio che gli ha impedito di giocare con la maglia dell'Aston Villa. Basti pensare che nelle ultime due stagioni, Richards non ha collezionato nemmeno una presenza. Queste le sue parole per annunciare il ritiro: "Sono un calciatore e voglio giocare a calcio, ma il ginocchio si gonfierebbe fino al punto in cui non potrei nemmeno allenarmi correttamente. Mi sarebbe piaciuto dare di più all'Aston Villa di più in campo, ma non è stato possibile".

La carriera di Micah Richards tra City, Fiorentina e Aston Villa

Una carriera dunque fortemente condizionata dai problemi fisici quella di Richards che comunque è riuscito a lasciare un segno nella nazionale inglese. L'ormai ex calciatore a 18 anni, è diventato il più giovane difensore di sempre ad essere convocato nell'Inghilterra, ad esordirvi, e a trovare la via del gol (nel settembre 2007 contro Israele). Cresciuto nelle Giovanili del Manchester City, vi ha collezionato complessivamente 295 presenze. Nel 2014/2015 unica esperienza all'estero per lui, in Italia, con la maglia della Fiorentina, con 17 presenze all'attivo, prima del ritorno in patria all'Aston Villa dove però non è riuscito a ritrovare la forma migliore. Nel suo palmares una FA Cup e una Premier, entrambe col City. E nel suo futuro potrebbe esserci ancora il club campione d'Inghilterra che con un tweet ha annunciato: "Potrebbe presto tornare a lavorare con noi…"