Mentre a Los Angeles i tifosi del Galaxy non vedono l'ora di dare il benvenuto a Zlatan Ibrahimovic, in Florida la società creata dal gruppo di investitori capitanato da David Beckham, lavora per lo sbarco nella Major League Soccer del Miami Mls team. La franchigia soprannominata dai tifosi "Miami Beckham United", dal 2020 farà infatti parte della "Serie A" statunitense grazie al progressivo aumento dei club coinvolti nella massimo campionato a stelle e strisce.

L'annuncio del più che probabile arrivo di Miami era già stato fatto nella scorsa estate dal commisioner della Lega calcio americana, Don Gerber. Per l'ex icona del calcio inglese, si tratta di un traguardo prestigioso da presentare come biglietto da visita ai "cugini" del Miami FC: il club del presidente Paolo Maldini, protagonista nella North American Soccer League.

Beckham chiama Carletto

In vista della "promozione" nella Major League, la dirigenza di Miami vorrebbe fare le cose in grande. Grazie ai contatti e alle amicizie dello "Spice Boy", il club pare intenzionato a fare una campagna acquisti da urlo. Secondo le indiscrezioni rilanciate dai tabloid britannici, David Beckham avrebbe pensato a tre grandi nomi: Carlo Ancelotti, Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo. Fermo dopo l'esperienza in Bundesliga con il Bayern Monaco e in corsa per la panchina della Nazionale azzurra, Ancelotti potrebbe però prendere in considerazione l'offerta soltanto tra qualche anno.

Rooney e Cristiano Ronaldo

Per Wayne Rooney la strada è invece più semplice da percorrere. L'attaccante dell'Everton andrà in scadenza nel 2019 e all'età di 35 anni potrebbe seguire le orme di Zlatan Ibrahimovic e chiudere la sua straordinaria carriera a Miami. Infine, il sogno più grande: convincere Cristiano Ronaldo. Il portoghese è atteso dal rinnovo con il Real Madrid e probabilmente terminerà la sua splendida storia calcistica in Spagna. Beckham lo sa, ma ci proverà lo stesso perché di fronte ad una ricca proposta americana anche lo stesso fenomeno lusitano potrebbe dire di sì.