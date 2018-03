Si chiama Emanuel Santos, ed è lo scultore finito al centro delle polemiche per il busto di Cristiano Ronaldo. Realizzata un anno fa e mostrata per la prima volta in occasione della cerimonia inaugurale dell'aeroporto di Madeira, intitolato proprio al giocatore del Real Madrid, la statua non è mai piaciuta a CR7 e ai tifosi che hanno spesso rinfacciato all'artista di non aver rappresentato al meglio il volto dell'attaccante della nazionale portoghese.

Insomma, il busto è davvero molto lontano dall'originale e ha fatto discutere per un particolare dettaglio che lo stesso Cristiano Ronaldo non ha digerito. Intorno agli occhi rappresentanti nel busto, ci sono infatti delle rughe d'espressione che al campione lusitano (sempre attento al suo look) proprio non sono piaciute. Un errore che Emanuel Santos ha pagato con il rifacimento della sua opera.

I consigli di CR7 all'artista

Contattato da Bleacher Report, ad un anno esatto dalla presentazione del busto, il 41enne scultore portoghese ha dunque rifatto la sua opera mantendendo i lineamenti originali di CR7 e, soprattutto, eliminando quelle rughe: "Quando mi hanno proposto di rifarla, la mia prima reazione è stata un no secco – ha raccontato Santos, nella sua intervista a Bleacher Report – Poi però ho iniziato a pensare che sarebbe stata una bella idea avere una seconda possibilità e dimostrare che sono in grado di farlo".

"Le rughe? E' stato sbagliato il passaggio al bronzo. Cristiano ha chiesto di eliminarle dall'occhio per sembrare più giovane. Ogni bambino che ha un sogno dovrebbe seguire lui come esempio. Ha sempre avuto l'ambizione di essere il migliore. Ha molto talento e se ci può essere un termine di paragone tra noi due è che lui ha questo dono in campo sportivo e io in quello artistico. La statua non è piaciuta a molti? Nessun artista riesce ad accontentare tutti".