Una brutta notizia è arrivata in seguito alla sfida tra il Messico e la Scozia che si è giocata ieri allo stadio Azteca situato nella capitale dello stato dell'America centrale: un tifoso messicana è morto in seguito ad un attacco ipoglicemico. Fino ad ora non si sa quale sia stato il motivo che abbia provocato questo problema al supporter del Tri. Questo il comunicato della sezione messicana dopo aver appreso dell'accaduto: "La Federcalcio messicana piange la scomparsa del tifoso Germán López che, durante la gara tra Messico e Scozia disputata stasera all'Estadio Azteca, ha avuto un attacco ipoglicemico. Durante l'evento sono stati attivati i protocolli di cura e trasferimento ma, sfortunatamente, il supporter è morto all'ospedale GA González. Riposa in pace".

Il Messico batte la Scozia 1-0

La squadra messicana ha salutato i suoi tifosi prima della partenza per la Russia con un magro 1-0 contro la Scozia. La vittoria serviva ai Tricolores per dimostrare che almeno quelli che hanno giocato questa sera sono in buone condizioni. Davanti a 70 mila spettatori allo stadio Azteca Juan Carlos Osorio ha utilizzato una squadra simile a mettere quel lunedì scorso contro il Galles ma ora ha dato occasione di alcuni che non avevano ancora giocato come Layún, Ochoa, Lozano e Jiménez. Il Messico ha dominato i minuti iniziali in tutta settori del campo e al 13′ minuto Giovani dos Santos ha portato in vantaggio i suoi con un tiro non potente ma molto preciso. Tantissime occasioni create dai messicani non concretizzate.

Peralta, addio al Tri dopo Russia 2018

Oribe Peralta ha annunciato che dopo il Mondiale di Russia 2018 non vestirà più la maglia della nazionale messicana. L'attaccante, dovrebbe essere la terza scelta, disputerà la seconda Coppa del Mondo della sua carriera.