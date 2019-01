L'ex portiere messicano, Omar Ortiz Uribe, più conosciuto come El Gato, è stato condannato nella serata di martedì a 75 anni di carcere per aver partecipato ad almeno tre sequestri verificatisi nel 2002 e per l'appartenenza ad un'organizzazione criminale in Messico. La sentenza è stata determinata da un giudice dello stato di Nuevo León e ha dimostrato che Ortiz aveva una voce attiva nel gruppo chiamato "Gulf Cartel", che operava principalmente nell'area metropolitana della città di Monterrey. Secondo le indagini, con i contatti acquisiti durante più di 10 anni come giocatore professionista, l'ex portiere era indicava le vittime e forniva informazioni per l'esecuzione dei rapimenti in cambio di 100 mila pesos (circa 4 mila 500 euro).

In uno dei crimini progettati dal cartello con l'aiuto di Ortiz, secondo la stampa messicana, è stato rapito anche un minorenne. Ora l'ex portiere ha 42 anni ed è in carcere dal 2012 ed era in attesa di processo prima di essere preso in custodia dal carcere di Cereso Cadereyta a Nuevo León. Al momento del suo arresto l'ex giocatore era stato sospeso da qualsiasi attività professionale perché nel maggio 2010 era risultato positivo alle sostanze Sostenol e Hidroxycut dopo aver difeso la porta dell'Atlante in una partita di Copa Libertadores. Più tardi, già in carcere, ha confessato di essere dipendente dalla cocaina.

Omar Ortiz ha debuttato nel 1997 con la maglia di Monterrey e ha sempre avuto molte aspettative sulle sue spalle, anche se non ha mai avuto modo di uscire dai confini del calcio messicano: nel suo curriculum ci sono presenze con Celaya, Necaxa, Chiapas e Atlante e nel 2002 venne convocato dal tecnico Javier Aguirre a far parte della nazionale messicana impegnata nella Gold Cup. Con la maglia del tra ha una sola presenza: il 19 gennaio del 2002 nella gara contro il Guatemala vinta per 3-1. Doveva diventare l'erede del mitico Jorge Campos ma El Gato Ortiz passerà il resto della sua vita nell'infernale carcere di Cereso Cadereyta.