Gol, assist, giocate da sogno e numeri che hanno fatto esaltare il pubblico presente sugli spalti. La prima giornata dei quarti di finale di Champions League si è conclusa con un totale di marcature incredibile che ha messo in luce soprattutto il potenziale incredibile dei vari top player che ogni anno si sfidano nella più grande manifestazione europea riservata ai club. Ma oltre ai soliti marziani, Messi e Cristiano Ronaldo, sono tanti i calciatori che dall’inizio della stagione in Champions hanno visto salire vertiginosamente, in pochi mesi, il proprio valore di mercato.

Praticamente dal mese di ottobre ad oggi, sono infatti diversi, tra giovani e calciatori d’esperienza, a distinguersi con questo primato. Tanti, dei diretti interessati, sono ancora in corsa nei quarti di finale. Andiamo dunque a vedere questa speciale top 5 evidenziando coloro i quali hanno avuto il balzo maggiore dall’inizio di questa stagione 2017/2018 ad oggi. Tante le sorprese.

Messi ancora in testa con 180 milioni di euro

Non è andato in gol contro la Roma al ‘Camp Nou’ nel 4-1 finale rifilato dai catalani ai giallorossi di Di Francesco, ma in almeno 2 delle 4 marcature, c’è stato il suo zampino. Certo, Leo Messi avrebbe sicuramente voluto emulare CR7 dopo che il campione del Real si era esibito, solo 24 ore prima, in un gesto atletico contro la Juventus che rimarrà negli annali del calcio.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Messi (Transfermarkt)

Ma nonostante ciò, incredibilmente, a 30 anni, la ‘Pulce’ resta ancora il calciatore, anche per questa stagione di Champions, con il più alto valore di mercato registrato. Dal mese di giugno 2017 ad oggi, per Leo Messi, il valore di mercato, pari a 120 milioni di euro, ha toccato, oggi, i 180 con un salto di ben 60 milioni in pochissimi mesi.

Un exploit dovuto soprattutto al forte rendimento visto in Liga dallo scorso anno ad oggi, dove, con i suoi attuali 26 gol e 12 assist in 29 presenze, sta trascinando i catalani all’ennesimo successo nel massimo campionato spagnolo con una media realizzativa impressionante pari a 1 gol ogni 96 minuti. Numeri da capogiro che giustificano nel modo più assoluto questo valore totale di 180 milioni di euro.

Il valore di mercato di Salah vola

Negli occhi abbiamo ancora ben impressi i 3 gol rifilati ai marziani del Manchester City di Guardiola che non è riuscito mai ad entrare in partita contro un Liverpool formato monstre. Contro i ‘Reds’, uno dei protagonisti del 3-0 finale contro i ‘Citizens’ ad ‘Anfield Road’, è stato proprio quel Momo Salah che, da cessione d’eccellenza lo scorso anno dalla Roma, sotto la sapiente guida di Klopp si è riscoperto goleador con una continuità realizzativa pazzesca che adesso lo vede al secondo posto con una differenza dal valore di mercato dello scorso anno ad oggi pari a 40 milioni di euro.

Praticamente, dai 40 milioni del mese di ottobre, in soli 3 mesi, l’egiziano, forte anche della qualificazione della sua Nazionale ai prossimi Mondiali in Russia, è passato a ben 80 milioni di euro.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Salah (Transfermarkt)

Numeri a dir poco pazzeschi che forse fanno mordere le mani ad una Roma che aveva tra le mani un vero gioiello ma che non ha potuto lasciare nella capitale soprattutto per motivi economici legati ai conti della società di Pallotta, quasi costretta (svendendolo) a cederlo un anno fa.

De Bruyne è il gioiello creato da Guardiola

Ma ovviamente non c’è nulla da buttare del Manchester City attuale che, nonostante questa pesante batosta nell’andata dei quarti di finale contro il Liverpool, può essere fiero di vedere, sotto gli occhi di tutto, il grande lavoro di Guardiola che è riuscito a valorizzare al meglio calciatori che sembravano essere già dei flop dopo il loro acquisto.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di De Bruyne (Transfermarkt)

Uno di questi è sicuramente Kevin De Bruyne che sta facendo davvero divertire il pubblico dei ‘Citizens’ e che ad oggi ha un valore di mercato attuale schizzato alle stelle. Per il belga infatti, si è passati dai 75 milioni di euro del mese di ottobre ai 110 attuali che confermano quanto di buono fatto vedere sia in Premier League che in Champions, senza considerare, ovviamente, le ottime prestazioni con la Nazionale belga.

Numeri incredibile per l’ex Wolfsburg che ha realizzato ben 15 gol in Premier League, 4 in Champions e 1 in coppa di Lega. Un calciatore in crescita costante che a 26 anni ora cerca la consacrazione assoluta in Russia in vista del Mondiale che vorrà sicuramente giocare da assoluto protagonista.

Dybala raggiunge i 100 milioni

Chi invece spera ancora di poter avere un posto libero sull’aereo che condurrà la Nazionale argentina in Russia è sicuramente Paulo Dybala. Considerato dal ct Sampaoli come il sostituto naturale di Messi, la ‘Joya’ farebbe carte false pur di approdare a questo Mondiale, ma la concorrenza è davvero tanta.

La sua prestazione contro il Tottenham e in campionato con la Juventus, aveva fatto strizzare gli occhi a tutti gli addetti ai lavori, colpiti dall’incredibile rendimento dell’ex Palermo. Un calciatore che, nonostante il rosso rimediato contro il Real e la pessima partita vista contro la squadra di Zidane, ha visto salire il suo valore di mercato di ben 30 milioni rispetto al mese di ottobre.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Dybala (Transfermarkt)

Dai 70 milioni infatti, si è passati agli attuali 100 che però hanno una margine di crescita assolutamente enorme. In campionato si è portato a 18 gol al terzo posto in classifica marcatori anche se la Champions proprio non riesce a sorridergli. Sarà assente nel ritorno al ‘Bernabeu’, non proprio una bella notizia per lui e per i tifosi bianconeri.

Un talento come Sanè in netta crescita

Chi invece, proprio come Dybala, sogna la grande rimonta Champions per sperare di raggiungere con un’impresa la semifinale, è il Manchester City. Sconfitto con il medesimo punteggio della Juventus (3-0) ma dal Liverpool, i ragazzi di Guardiola saranno chiamati a ribaltare il risultato in casa.

Servirà l’aiuto di tutti, anche di un ragazzino come Sanè il quale, durante la fase a gironi, si era distinto come uno dei migliori in campo, soprattutto nella sfida contro il Napoli al ‘San Paolo’, dove noi italiani l’abbiamo visto sfrecciare lungo la fascia destra e sinistra mettendo in difficoltà sia Ghoulam che Hysai.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Sanè (Transfermarkt)

Oggi il talento tedesco ha visto aumentare di ben 30 milioni di euro il suo valore di mercato dal mese di ottobre 2017. Dai 45 milioni infatti, si è passati oggi ai 75 che hanno fatto brillare questo giovanissimo prospetto che siamo certo, prestissimo, sarà uno dei top player del calcio europeo. Ancora una volta, il merito dell’esaltazione delle sue qualità, va attribuito a Pep Guardiola.