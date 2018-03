Nell'amichevole contro l'Italia Leo è Messi è rimasto fermo ai box. Poco male per un'Argentina che per adesso può permettersi il lusso di fare a meno della sua stella, alle prese con un affaticamento muscolare. Ma qual è l'entità del guaio del fenomeno del Barcellona, e soprattutto i tifosi catalani e argentini possono stare tranquilli per le condizioni del loro idolo? A chiarire il tutto ci ha pensato il diretto interessato con parole che però lasciano un po' di preoccupazione.

Quali sono le condizioni di Messi

Sampaoli ha deciso di lasciare la Pulce ai box nell'amichevole contro la Nazionale azzurra. In realtà Messi soffre di un problema di natura muscolare già da tempo, come rivelato ai microfoni di Tyc Sports direttamente dall'Etihad Stadium: "È da tanto tempo che ho un problema al muscolo ischio-adduttore. Mi stavo allenando normalmente ma negli ultimi giorni ho sentito un fastidio e abbiamo deciso che non era il caso di non rischiare".

Messi, il recupero dall'infortunio e il riposo in vista dei Mondiali

Nessun rischio dunque per Leo Messi, che è stato costretto a saltare il confronto con gli azzurri. Il periodo di riposo forzato potrebbe anche allungarsi al confronto amichevole con la Spagna il prossimo 27 marzo. Il giocatore deciderà di comune accordo con il suo staff perché il futuro è troppo importante e non si vuole il correre il rischio di uno stop che potrebbe compromettere la perfetta condizione di Messi per il finale di stagione con il Barça e soprattutto i Mondiali: "Volevo giocare ma c'è ancora un lungo cammino da fare fino ai Mondiali e ci sono partite importanti da disputare con il mio club. Potrei essere pronto per giocare contro la Spagna, ho ancora qualche giorno di riposo e per proseguire le terapie".

Messi sarà in campo in Barcellona-Roma

Non è da escludere dunque un nuovo stop per Messi anche nel match contro la Spagna. Il calciatore alla ripresa dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, sarà chiamato subito ad una sfida importante. Il 4 aprile al Camp Nou arriverà la Roma per il match d'andata dei quarti di finale di Champions. Un match in cui sarà indispensabile disporre del miglior Messi, per non correre il rischio di compromettere la corsa Champions.