Inserito in un girone per nulla semplice e assente dalla finalissima da tre stagioni, il Barcellona ha già memorizzato sul navigatore la strada più veloce per arrivare a Madrid, dove il prossimo primo giugno il Wanda Metropolitano si accenderà per l'ultimo atto della Champions League. I catalani, oltre al Psv Eindhoven (la prima avversaria al "Camp Nou" e al Tottenham, dovranno vedersela anche con l'Inter di Luciano Spalletti.

Intervistato da "Radio Catalunya", Leo Messi ha però subito messo le cose in chiaro e avvisato la concorrenza: "E' arrivato il momento di vincere la Champions League – ha spiegato l'argentino – Da tre anni andiamo fuori ai quarti e l'ultima eliminazione ci ha fatto molto male per come è arrivata. Abbiamo una squadra spettacolare, quest'anno vogliamo vincere anche in Europa".

La stoccata al Real Madrid

Dopo lo scontro con gli olandesi e la trasferta a Londra con il Tottenham, i blaugrana riceveranno proprio i nerazzurri il prossimo 24 ottobre: "Contro la Roma è stata dura da digerire, anche per come abbiamo giocato la partita – ha proseguito la "Pulce" – Ora abbiamo l'obiettivo di vincerla per i tifosi e per il club. Abbiamo una squadra spettacolare e non lo diciamo tanto per dirlo, sappiamo di poter competere e lottare per vincere questa competizione".

"Quali sono le favorite? Le due di Manchester, il Psg, il Real Madrid, le italiane – ha infine concluso Messi – La Juventus è una chiara favorita per la vittoria finale e non solo per l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Non pensavo che potesse lasciare il Real, né che potesse andare alla Juve, c'erano molte squadre che sembrava potessero comprarlo, la Juventus era quella di cui si parlava meno e invece…Il Real? Penso che la partenza di Cristiano li abbia indeboliti".