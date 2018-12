Cristiano chiama Leo ma Leo risponde "No, grazie". La Pulce ha risposto a distanza a CR7 che poche settimane fa aveva rivolto un curioso invito al suo antagonista numero 1, affinché affrontasse una nuova sfida lasciando il Barcellona e approdando in Serie A per tornare a fronteggiare il neobomber della Juventus. Messi però non ha nessuna intenzione di lasciare la Catalogna, dove invece vorrebbe ritrovare quel Neymar al centro di un tormentone di mercato relativo al possibile ritorno in blaugrana.

Messi e il ritorno di Neymar al Barcellona

Nella sua ultima intervista a Marca, Messi è partito proprio dal feeling con Neymar. Il numero 10 del Barcellona sarebbe pronto a riaccogliere a braccia aperta il brasiliano, che starebbe valutando l'idea di lasciare il Paris Saint Germain: "Neymar di nuovo al Barcellona? Mi sembra complicato. Ci piacerebbe che tornasse per quello che fatto qui, sia come giocatore che per lo spogliatoio. Siamo amici, viviamo cose molto belle, altre meno, ma passiamo molto tempo insieme. Però mi sembra molto difficile che possa lasciare Parigi". A proposito di nostalgia, forte anche quella per Guardiola, per il quale Messi nutre grande stima: "Anche se è difficile, vorrei lavorare ancora con Guardiola. È uno dei migliori allenatori al mondo. Mi piacerebbe averlo ancora come tecnico, ma lo vedo complicata".

Messi risponde a Cristiano Ronaldo, nessuna nuova sfida

Certo invece il futuro di Leo Messi. Quest'ultimo non si muoverà da Barcellona. L'argentino ha risposto così a Cristiano Ronaldo che poche settimane fa gli ha chiesto di affrontare nuove sfide seguendo le sue orme e trasferendosi in Serie A: "Non ho bisogno di alcun cambiamento. Sono nella migliore squadra del mondo. Le mie sfide si rinnovano anno dopo anno. Non ho bisogno di cambiare squadra o campionato per stabilire nuovi obiettivi. Sono a casa mia, nel miglior club del mondo e non ho bisogno di cambiare. Era una rivalità molto sana in ciascuno di noi cercava di migliorare se stesso giorno dopo giorno per battere l’altro".

Il Pallone d'Oro e la mancata vittoria

Una battuta anche sul Pallone d'Oro. Messi ha metabolizzato il mancato inserimento del suo nome tra i finalisti, senza polemiche: "Onestamente non gli concedo importanza, sebbene sia un premio molto rilevante. Sapevo di non avere possibilità di vincere in questa stagione. Ho ascoltato i nomi che venivano fatti e sapevo che non avrei vinto. Non ho aspettato di capire se fossi arrivato terzo, quarto o quinto. In questo senso non ero sorpreso perché non mi aspettavo nulla".