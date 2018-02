Il Barcellona non sbaglia. Vittoria di misura 1-0 per la squadra di Valverde nella semifinale d'andata di Copa del Rey contro il Valencia. Decisivo Suarez su assist perfetto di Messi per i catalani che mettono in discesa il discorso per la qualificazione alla finale dove affronteranno la vincente del confronto tra Leganes e Siviglia che hanno pareggiato 1-1 nel primo round.

Valverde non rinuncia a Messi e Suarez.

Valverde schiera una formazione molto simile a quella titolare. Con Suarez al centro dell’attacco e Messi e Sergi Roberto a supporto. Solo panchina inizialmente per Coutinho, con a centrocampo il trio Iniesta-Busquets-Rakitic e Alba e Vidal (rimasto nonostante l’interesse di mercato della Roma) pronti a sfrecciare sulla fasce. Nel Valencia, solo panchina per Zaza protagonista di un momento non brillante con Rodrigo e Vietto tandem offensivo.

Dominio Barça nel primo tempo.

Primo tempo tutto di marca blaugrana con i padroni di casa che a più riprese provano a sbloccare il risultato senza fortuna. Messi, particolarmente ispirato e in serata di grazia, crea non pochi grattacapi alla difesa di un Valencia che comunque riesce a non subire gol. Nella ripresa il copione non cambia con la Pulce pericolo numero uno per la difesa dei Pipistrelli.

Messi inventa, Suarez segna. Valencia al tappeto.

Intorno al 60′ Valverde si gioca la carta Coutinho al posto di Vidal e il Barcellona aumenta il peso offensivo. Passano pochi minuti e arriva il gol. Messi ancora una volta protagonista: azione individuale sulla destra e cross delizioso per Suarez che di testa non sbaglia nonostante il disperato tentativo di un difensore avversario. 1-0 e Barcellona che continua a spingere sull'acceleratore alla ricerca del raddoppio. Coutinho e Messi però trovano l'ottimo portiere avversario Domenech a impedirgli la gioia della rete.