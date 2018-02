Il Manchester City sta dominando la Premier League e il suo modo di giocare sta facendo proseliti anche tra le possibili concorrenti per la Champions League. I Citizens hanno battuto il Leicester con per 5-1 e hanno riportato il Manchester United di Mourinho a -16 che, però, gioca oggi in trasferta contro il Newcastle.

La squadra di Pep Guardiola è stata giudicata da molti come la migliore d'Europa per risultati e gioco e a questo coro si è aggiunto nelle scorse ore Lionel Messi. Il numero 10 del Barcellona ha tessuto le lodi della squadra del suo ex allenatore e l'ha messa sullo stesso livello del Paris Saint-Germain, la grande favorita per vincere la Champions League.

Messi consacra il City: Sono i migliori.

La Pulce in un'intervista al The Mirror ha raccontato di essere rimasto impressionato dal lavoro svolto da Pep Guardiola in Inghilterra e ha paragonato i Citizens al Paris Saint-Germain per forza e competitività

Il Manchester City è una delle squadre più forti, così come il PSG. Non esclusdo il Real Madrid per qualità ed esperienza, nonostante non stiano raggiungendo i risultati previsti. C'è poi anche il Bayern Monaco, ma oggi i migliori sono Manchester City e PSG.

Messi: Senza Neymar siamo meno sbilanciati.

Lionel Messi si è soffermato anche sul suo Barça e ha parlato di come l'assenza di Neymar ha cambiato il modo di giocare dei blaugrana in questa stagione