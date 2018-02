Dopo il pareggio esterno contro l'Espanyol, nuova battuta d'arresto casalinga contro il Getafe per il Barcellona. In entrambe le partite la formazione di Valverde, nonostante il potenziale offensivo, ha trovato molte difficoltà in avanti con Messi e Suarez, che sono rimasti ancora a digiuno. Uno 0-0 che alimenta le speranze della seconda della classe Atletico Madrid che ha infilato la 3a vittoria consecutiva, portandosi a meno 7 dai catalani riaprendo così la Liga.

Barcellona-Getafe 0-0, catalani senza gol dopo 29 partite di campionato.

Per trovare una partita senza gol della Liga bisogna tornare molto indietro nel tempo, addirittura alla scorsa stagione. La capolista infatti segnava da 29 partite consecutive. Come contro l'Espanyol però, Messi e Suarez a segno con una continuità impressionante finora, sono rimasti a secco. La presenza di Coutinho e di Dembélé nella ripresa non hanno cambiato il copione del match con il Barça che ha fatto i conti con l'organizzata difesa avversaria.

Il Barcellona rallenta, l'Atletico riapre la Liga.

Uno 0-0 che non può che far suonare il campanello d'allarme per un Barcellona che è apparso un po' stanco. Può sorridere dunque l'Atletico Madrid che in due giornate ha rosicato 4 punti ai blaugrana, riducendo le distanze a 7 lunghezze. Un divario importante, ma che i Colchoneros sperano di ridurre ulteriormente. Ancora molto lontano il Real, terzo con 17 punti di distacco dalla vetta con una partita da recuperare.

Montella, prima vittoria interna nella Liga con il Siviglia.

Nel pomeriggio della 23a giornata di Liga, ottime notizie per Vincenzo Montella. Il suo Siviglia ha ritrovato il successo casalingo dopo più di due mesi, battendo il Girona. Decisivo il gol di Sarabia in apertura di ripresa. Protagonista il portiere Rico che ha parato un rigore ad Aday a fine primo tempo ed e' stato decisivo con ottimi interventi. In classifica il Siviglia sale a quota 36, mentre il Girona resta a quota 31.