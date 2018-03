Ci sarà Lionel Messi questa sera nella sfida di Manchester tra Argentina e Italia? E' il dubbio emerso in queste ore di immediata vigilia del match e che ha rimescolato la possibile formazione da presentare in campo contro gli Azzurri. A rilanciare le news a riguardo sono i media sudamericani che parlano di un affaticamento muscolare agli adduttori per il campione del Barcellona: situazione che indurrebbe il commissario tecnico, Sampaoli, a non rischiarlo dall'inizio e lo stesso calciatore a non forzare il ritmo considerato il tenore ‘amichevole' della sfida in Inghilterra. Un test match e nulla più con la Nazionale azzurra a fare da sparring partner quale tappa di avvicinamento al Mondiale di Russia 2018.

Le perplessità di Sampaoli. Ad alimentare le perplessità sulle condizioni del cinque volte Pallone d'oro sudamericano è lo stesso staff medico della Seleccion: sensazioni scaturite a margine dell'ultima sessione di allenamento, nulla di grave ma vista la fase cruciale della stagione (ad aprile torna la Champions League con la disputa dei quarti di finale) non c'è alcuna intenzione da parte del commissario tecnico di spedirlo in campo nonostante non al top della condizione.

Pronto Banega al posto della Pulce. Ci saranno ulteriori accertamenti e un ultimo consulto sanitario, poi verrà presa la decisione definitiva. L'orientamento, per adesso, è lasciare Messi fuori dalla formazione titolare. Chi giocherebbe al suo posto? Un'altra ‘vecchia' conoscenza del campionato italiano, si tratta dell'ex nerazzurro Ever Banega.

Le probabili formazioni di Argentina-Italia