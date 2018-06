Ha inseguito un sogno il Napoli per tanti mesi, sul filo un paio di passi falsi hanno compromesso la lotta scudetto con la Juventus, Sarri, diventato un totem per i tifosi e un simbolo per i giocatori, sorprendentemente pochi giorni dopo la fine del campionato è andato via e al suo posto è stato ingaggiato Carlo Ancelotti, un allenatore con un curriculum completamente diverso. La squadra partenopea sembra destinata a cambiare parecchio sia negli uomini che nello stile di gioco. Del futuro suo e della squadra ha parlato uno dei simboli della squadra Mertens.

Dopo l’amichevole tra Belgio e Portogallo (in cui ha giocato solo nel primo tempo) l’attaccante ha parlato ai microfoni di ‘Premium’ del Mondiale ma soprattutto del Napoli e ha fatto capire di essere dispiaciuto per l’addio di Sarri, il tecnico che gli ha cambiato ruolo a quasi trent’anni: “Se resto a Napoli? Vediamo com’è la storia, non ho capito cosa sia successo con Sarri”. Parlando del suo futuro il belga ha rassicurato tutti e ha fatto capire di non aver intenzione di andare via: “La clausola? Si è bassa, ma ho due anni di contratto e a Napoli sto molto bene”.

Infine un messaggio per Ancelotti, che sembra aver convinto lui e Hamsik a restare. Mertens dice che è più importante la squadra del tecnico e ha chiuso dicendo che anche Sarri gli andava bene: “Ancelotti determinate per il tuo futuro come lo è stato per Hamsik? Per me anche Sarri andava bene, io guardo la squadra, abbiamo una squadra forte e non è un allenatore che la cambierà”.

Mertens ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro. Di offerte il Napoli pare ne abbia ricevute dalla Cina e dal Manchester United. Il giocatore sembra intenzionato a rimanere, se lo farà dovrà lottare per il posto in squadra con Milik, e forse anche con un altro centravanti.