Come si migliora una rosa come quella della Juventus? A gennaio c'è possibilità che i bianconeri perfezionino qualche operazione di mercato? Come per l'Inter più ancora per i bianconeri appare difficile che ci siano cambiamenti sostanziali nella sessione invernale delle trattative. I ‘migliori acquisti' per Allegri sono 3, tutti a centrocampo. Nuove entrate? Sì e sono i recuperi di Emre Can e Khedira (infortunati da tempo) e la crescita esponenziale del rendimento di Bentancur.

Da Ramsey a Todibo, 4 colpi sul taccuino

Non ci saranno movimenti particolari nelle prossime settimane ma la Juventus porrà le basi per giugno. Tre le piste da seguire: un colpo a costo zero, un vecchio obiettivo mai uscito dai radar e un talento da inserire in rosa.