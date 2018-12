Dove giocherà Mario Balotelli? C'è la possibilità che a gennaio torni in Italia e quale maglia indosserà? Resterà in Francia oppure volerà in America? Le ultime notizie di calciomercato ancora non sono chiare sul futuro dell'attaccante che a Nizza ha fatto terra bruciata intorno a sé fino a rompere i rapporti con l'allenatore Vieira. Toccherà adesso al suo agente, Mino Raiola, trovare la sistemazione più adeguata: il problema non è la somma da investire per ingaggiare un calciatore dal contratto in scadenza a giugno 2019 ma le remore che sorgono dalla valutazione dello stipendio che attualmente percepisce (circa 4 milioni di euro) e più ancora dal profilo caratteriale.

La media da bomber e i dubbi sul carattere. Le qualità tecniche non sono in discussione, anzi a 28 anni sono più le occasioni sprecate per diventare un giocatore completo e un bomber fortissimo che quelle messe a frutto dall'ex attaccante di Inter, Milan, Manchester City e Liverpool. Eppure anche in Francia il trend di rendimento è stato positivo: 43 gol in 76 gare, media di 1.7 a partita che spingerebbe chiunque a scommettere su un atleta del genere a occhi chiusi. Poi li apri e quando vedi che è Balotelli ti fermi e mediti su una serie di cose…

Chi può essere interessato a Balotelli? In Ligue 1 è l'Olympique Marsiglia la squadra che ha mostrato maggiore interesse per Mario Balotelli e restare nel campionato francese sarebbe la soluzione migliore anche per il calciatore sia per le ambizioni della squadra (in campionato quanto in Europa) sia considerata la differenza evidente quanto a pressione mediatica rispetto a un ipotetico ritorno in Italia.