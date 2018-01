Domagoj Vida è il primo colpo del calciomercato invernale del Besiktas. Dopo l'esperienza alla Dinamo Kiev, il classe 1989 croato è pronto per una nuova avventura professionale in terra turca, con la speranza di giocare con continuità in vista dei Mondiali in programma nella prossima estate. In Russia, il duttile difensore ritroverà Mario Mandzukic amico e compagno di nazionale, al quale ha riservato un invito durante la presentazione ufficiale con i turchi, quello di raggiungerlo al Besiktas.

Vida chiama Mandzukic al Besiktas.

Nel corso della presentazione ufficiale al Besiktas Vida ha ammesso di avere intenzione di invitare il compagno di nazionale Mandzukic, a raggiungerlo al Besiktas lasciando la Juventus. Queste le parole del difensore: "Io non ho account social ma alcuni amici hanno pubblicato il mio video ‘Vieni al Besiktas', forse dirò vieni al Besiktas anche a Mandzukic". I bianconeri di Turchia spesso è volentieri hanno ribadito il loro interesse per il centravanti.

Le ultime notizie di calciomercato su Mario Mandzukic.

E' praticamente impossibile un addio di Mandzukic alla Juventus già a gennaio. Come ribadito da Allegri, il croato vuole proseguire la sua avventura alla Juventus con cui ha un contratto fino al 2020, per provare a vincere la Champions e mettere in bacheca altri titoli. Il feeling con la piazza d'altronde è fortissimo, e i tifosi della Vecchia Signora non gradirebbero una partenza del croato vero e proprio idolo per il suo piglio combattivo e lo spirito di sacrificio.

Il no di Manduzkic ai 15 milioni a stagione dell'Hebei.

A conferma della volontà di Mandzukic di restare a Torino è arrivato anche il perentorio "no, grazie", al ritorno di fiamma nei suoi confronti dell'Hebei Fortune. Per lui il club cinese ha messo sul piatto un contratto eccezionale con un ingaggio da 15 milioni di euro a stagione. Non sono bastati però gli 11.5 milioni in più di stipendio rispetto a quello bianconero a smuovere Mario dalla ferma volontà di continuare a vestire la maglia della Juve.