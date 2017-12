Non solo sfida a distanza in campo per Napoli e Juventus. La prima e la seconda forza del campionato di Serie A in lotta per il titolo di campione d'inverno potrebbero ritrovarsi a duellare anche sul calciomercato. Obiettivi in comune per i due club, che hanno la stessa necessità: quella di puntellare la corsia sinistra. Se gli azzurri devono far fronte all'assenza per infortunio di Ghoulam, i bianconeri hanno bisogno di un'alternativa ad Alex Sandro che potrebbe lasciare Torino già nelle prossime settimane.

Napoli e Juventus sfida anche sul calciomercato.

Napoli e Juventus hanno dunque degli obiettivi di calciomercato in comune per quanto riguarda la corsia di sinistra. Secondo quanto riportato dal Mattino i bianconeri sono interessati Darmian e Grimaldo che già da tempo compaiono nella lista dei possibili obiettivi degli azzurri. Entrambi i calciatori rappresentano piste percorribili da entrambi i club che sono pronti a sfidarsi a suon di offerte.

Darmian e Grimaldo nel mirino di mercato di azzurri e bianconeri.

Per Darmian, che in Italia avrebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità, il Napoli si è mosso in anticipo come evidenziato dal "Mattino": offerta di 2 milioni all'anno per l'esterno che però ne chiede 2.8. Attenzione dunque al possibile rilancio della Juventus che non ha certo problemi di liquidità. Discorso più complicato per Grimaldo invece, per il quale il Napoli sembra essersi defilato. Anche i bianconeri, come il club di De Laurentiis, dovranno fare i conti con le richieste del Benfica che spara alto per uno dei suoi gioielli chiedendo cifre superiori ai 30 milioni.

Ghoulam, l'esterno del Napoli che piace alla Juventus.

La Juventus inoltre continua a guardare con interesse in casa Napoli. Piace e non poco Ghoulam, già da tempo nel mirino degli uomini mercato bianconeri. L'operazione però è tutt'altro che semplice alla luce della volontà degli azzurri di non cedere l'algerino ad una diretta concorrente per quello che sarebbe un Higuain-bis. D'altronde la clausola rescissoria di 40 milioni valida solo per l'estero ne è la conferma.

Fares, ultima idea di mercato per il Napoli.

Nelle ultime ore intanto per il calciomercato del Napoli è spuntato il nome di Fares, esterno algerino dell'Hellas Verona. Il 21enne capace di giocare sia come terzino che come ala, si è ben disimpegnato in gialloblu e potrebbe rappresentare un'occasione per il ds del Napoli Giuntoli. Valore di mercato irrisorio, inferiore ai 500mila euro, e stipendio molto basso da 160mila euro a stagione. Cifre allettanti per un Napoli che sogna un nuovo colpo alla Ghoulam.