Cosa farà Nani a fine stagione? Impossibile che resti alla Lazio, l'ala sinistra portoghese è destinata a rientrare a Valencia dal prestito per una stagione. L'ex Manchester United era giunto a Roma nell'estate scorsa ma le ultime notizie di mercato – come rilanciato dai giornali spagnoli – raccontano di un addio che è già scritto. Programmi differenti da parte della società e, più ancora, quella continuità di gioco e di rendimento che gli sono venute meno avrebbero spinto il calciatore a programmare la partenza. Chiuderà il campionato e poi ripartirà per la Spagna, c'è un ulteriore indizio rispetto alle voci di queste settimane: sia il giocatore sia la moglie avrebbero organizzato una festa (è la news riportata dalla Gazzetta) per consentire al figlio di salutare i compagni di scuola.

Nessuna possibilità, quindi, che la Lazio faccia scattare il diritto di riscatto pagando una quota di circa 8 milioni di euro per rilevare l'esterno d'attacco oggi 31enne. Problemi fisici e scelte del tecnico, Simone Inzaghi, gli hanno riservato un ruolo marginale nel corso della stagione. Basta dare un'occhiata allo score accumulato da Nani per valutare quanto sia stato poco efficace: 23 le presenze registrate per un totale di 599 minuti giocati, in media meno di mezz'ora a match.

in foto: La scheda di Nani in stagione (fonte Transfermarkt)

Poco davvero per un calciatore che per anni ha costituito un punto di forza dei Red Devils. Eppure nelle 16 volte che è sceso in campo in Serie A (spesso a gara in corso) non è andato male: 3 gol e 4 assist fotografano la capacità di essere decisivo nei momenti cruciali dell'incontro. Poco più che una comparsa, invece, l'esperienza tra Europa League e Coppa Italia. Alla luce di tutto ciò ce la farà a strappare la convocazione per il Mondiale di Russia 2018? E' il dubbio che lo attanaglia, nella speranza di un exploit in questo scorcio di torneo.