Il 2018 è iniziato nel peggiore dei modi per Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo è stato esonerato a sorpresa dal Torino dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus. Il rendimento del mister non è stato gradito dal presidente Cairo che ha deciso per il cambio della guardia con la panchina affidata a Mazzarri. Miha dunque è attualmente senza squadra e in vacanza, anche se non mancano le pretendenti soprattutto all'estero.

Ultime notizie di calciomercato, Mihajlovic nel mirino del Bordeaux.

Sinisa Mihajlovic potrebbe proseguire la sua avventura da allenatore in terra transalpina. Secondo quanto riportato da Goal.com, il nome dell'allenatore ormai ex Torino è finito nel calderone dei possibili tecnici del Bordeaux. Il profilo dell'ex centrocampista è stato proposto alla dirigenza dei biancoblu. Questi ultimi sono alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esordio di Jocelyn Gourvennec e hanno sondato il campo anche per Michel Preud'homme, Elie Baup e Didier Tholot.

Bordeaux, la sconfitta del Caen decisiva per l'esonero di Gourvennec.

I girondini hanno deciso per il cambio in panchina dopo la pesante sconfitta interna contro il Caen nell'ultimo turno infrasettimanale. Rendimento assai negativo per il Bordeaux che nelle ultime 13 partite ha collezionato solo 8 punti scivolando pericolosamente verso le zone basse della classifica. Al momento alla guida della squadra c'è il traghettatore Bedouet.

Il club valuta il profilo dell'allenatore serbo.

E il piglio di Mihajlovic potrebbe fare comodo ad una squadra in crisi soprattutto psicologica. Nelle prossime ore la formazione transalpina valuterà il profilo del mister serbo che dal canto suo sta ricaricando le energie consolandosi con le attestazioni d'affetto della sua famiglia.