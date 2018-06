Il Torino sta lavorando per costruire una squadra che possa essere modellabile in base alle idee di Walter Mazzarri e potrebbero cercare un colpo a sorpresa nelle prossime ore. Il nome circolato è quello di Claudio Marchisio visto che il centrocampista è in uscita dalla Juventus dopo aver trovato poco spazio in questa stagione e la riconferma di Allegri lo metterebbe in difficoltà anche il prossimo anno. A riferire questa notizia è stata La Stampa: secondo il quotidiano piemontese il direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, avrebbe cercato di capire quali sono le intenzioni del calciatore in questo weekend e provare ad intavolare una trattativa. L'operazione, sembrata subito ai limiti dell'impossibile, è stata smentita dallo stesso Torino che ha pubblicato un tweet al riguardo definendo la notizia una ‘fake news'.

Marchisio, che ha sempre mostrato grande rispetto per i cugini ("ogni 4 maggio non manca mai di ricordare gli Invincibili" ricorda ancora La Stampa) ha un ingaggio da 3,5 milioni fino al 2020 e soprattutto lo scorso marzo aveva scritto a chiare lettere che non avrebbe indossato in Italia un'altra maglia oltre a quella della Juve. Il mercato per il centrocampista potrebbe riservare molte sorprese e ci sono altre squadre che al momento sembrano decisamente più percorribili come il Monaco o le piste che portano in Giappone, Cina e negli USA.

Derby francese con Buffon?

Monaco potrebbe essere una destinazione molto gradita per il suo rilancio senza chiudere definitivamente la porta ad un eventuale ritorno: Beppe Marotta, però, starebbe lavorando anche all’idea di un prestito annuale ed è ciò che sembra sempre probabile, al momento. Se tutto dovesse andate in questa direzione potremmo assistere ad un “derby francese” con Gigi Buffon, qualora dovesse chiudersi in via definitiva il passaggio del portiere al Paris Saint-Germain. Da compagni fidati a avversari per il titolo in un altro campionato: storie che può creare soltanto il calcio.