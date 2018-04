Dieci gol, 18 assist. Geometrie e passaggi filtranti. Pagato poco (4 milioni di euro), adesso il valore di mercato di Luis Alberto è aumentato in maniera esponenziale: ha un contratto fino al 2022 con la Lazio e per lasciarlo andare il club capitolino non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro nonostante la quotazione reale secondo Transfermarkt sia di poco superiore ai 20. Sono i numeri del 25enne trequartista spagnolo che a Liverpool era finito dietro le quinte (sfiorando la depressione che lo avrebbe portato ad appendere le scarpette al chiodo) mentre in Italia – è alla seconda stagione dopo la prima in chiaroscuro – è divenuto uno dei migliori calciatori della Serie A, una delle colonne della squadra di Simone Inzaghi in corsa per la Champions, il ‘suggeritore perfetto' per Ciro Immobile in attacco.

Momento d'oro. Sono i giornali spagnoli a raccontare dell'interesse da parte del Barcellona che ha spedito osservatori sulla tribuna dello stadio Olimpico in occasione del derby della Capitale. Con l'addio di Iniesta ormai già scritto (il ‘mago' è destinato a chiudere la carriera in Cina) Luis Alberto può essere un giocatore in grado di proseguire nel solco di ‘don Andrés'.

in foto: Il rendimento di Luis Alberto (fonte Transfermarkt)

Sliding doors di mercato. Per l'ex Liverpool l'esperienza al Barcellona sarebbe la seconda in carriera. Questa volta, però, vi arriverebbe forte di un rendimento ottimo e non da giovanotto alle prime armi. Aveva 20 anni quando il club catalano decise di puntare su di lui strappandolo al Siviglia e consegnandolo alla ‘formazione b'. Disputò una buona stagione ma gli fu sufficiente per convincere i blaugrana a lasciarlo ‘crescere' all'ombra dei più grandi fino a portarlo in prima squadra. E adesso che è esploso il suo cartellino potrebbe costare tanto.