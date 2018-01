Lo chiamano il ‘mercato delle piccole', le trattative che non spostano equilibri ma muovono pedine che a gennaio possono rivelarsi preziose per colmare lacune e apportare le giuste modifiche in rosa. Bologna, Spal, Benevento e Cagliari le formazioni più attive con le estensi e sanniti che sono decisi a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la salvezza.

Dzemaili, colpo in entrata del Bologna.

Gli emiliani cercano un rinforzo a centrocampo, sull'uscio c'è Blerim Dzemaili di rientro in Italia dal Montreal per stare accanto al figlioletto dopo a separazione dalla consorte, Erjona Sulejmani. Lo svizzero s'è detto disposto a decurtare l'ingaggio pur di rientrare nei parametri dei felsinei. Con il suo arrivo potrebbe essere ceduto Taider così come De Maio mentre al suo posto in difesa piace Tonelli.

Almeno 3 rinforzi per la Spal.

Kurtic (centrocampista, Atalanta) è il nome in cima alle preferenze della Spal ma sul calciatore è forte la concorrenza di Chievo, Cagliari e Benevento. Il club di Ferrara pensa a rinforzarsi anche in altre zone del campo: in difesa è molto vicino Capuano dal Cagliari (pronto un contratto fino al 2020) ma sono almeno altri 3 i colpi in canna: Bonifazi (Torino) per la difesa; l'islandese Bjarnason (Aston Villa) e Acquah (Torino) per il centrocampo.

Il Benevento non si ferma, Diabaté in pugno.

Djuricic della Sampdoria è nel mirino del Benevento che ha già accolto Guilherme, Sandro e Billong nei giorni scorsi. Ma non è finita perché i giallorossi sanniti vanno a caccia di almeno un altro rinforzo: si tratta dell'attaccante Diabaté (Osmanlispor) che prima di approdare in Turchia ha segnato 58 gol in 143 partite in Ligue 1 con le maglie di Bordeaux e Metz. I sanniti restano in pressing anche sul Bari per Anderson.

Le altre operazioni di mercato.

Il Cagliari prova a puntellare la difesa con un rinforzo importante: si tratta di Caldirola (Werder Brema) con il quale è stata già raggiunta l'intesa ma resta definire quella con la società tedesca. Per la fascia sinistra, invece, Maxi Olivera (Fiorentina) è il preferito dalla dirigenza sarda.