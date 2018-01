Josep Maria Bartomeu, dopo la cessione di Neymar, lo aveva promesso alla tifoseria blaugrana: "I soldi incassati dalla vendita del brasiliano, verranno utilizzati per rinforzare la squadra". Detto, fatto. A poche ore dall'annuncio ufficiale dell'acquisto di Philippe Coutinho, il presidente del Barcellona sta per chiudere la trattativa con il Palmeiras per l'arrivo in Spagna di Yerri Mina: 23enne difensore della nazionale colombiana.

In queste ore la dirigenza catalana è a colloquio con quella brasiliana per definire gli ultimi dettagli. Secondo indiscrezioni, al Palmeiras andrebbero 12 milioni di euro più bonus (e non 14 come richiesti inizialmente), mentre c'è ancora riserbo su quello che sarà l'ingaggio previsto nel contratto pluriennale del giocatore, che da giorni non si allena con la squadra paulista in vista del suo trasloco nella Liga.

Il tentativo della Lazio.

Nonostante l'inserimento di altre società (anche italiane), e dopo una lunga caccia cominciata la scorsa estate, il Barça ha dunque messo le mani sul promettente difensore. L'Intenzione del Barcellona è quella di dare a Yerri Mina la maglia che è ora sulle spalle di Javier Mascherano: ormai prossimo a trasferirsi in Cina per vestire la maglia dell'Hebei.

Classe '94, nato e cresciuto a Guachené (a 500km a sud di Bogotà), 2 metri di muscoli e reattività e insuperabile nei palloni aerei, Mina si è messo in luce nel campionato brasiliano e soprattutto con la nazionale dei "Cafeteros": con la quale ha esordito nel giugno del 2016. Prima di chiudere con il Barcellona, il colombiano era entrato anche nel mirino anche della Lazio. Il direttore sportivo Igli Tare aveva cercato infatti di inserirsi, per strappare ai blaugrana il difensore: ritenuto dal club biancoceleste il sostituto perfetto di Stefan de Vrij.