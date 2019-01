Spesso si sentono i dirigenti delle squadre più importanti della Serie A dire che a gennaio non si possono fare grandi affari, per questo le grandi del nostro campionato non si muovono nel calciomercato invernale. Si può dire che in parte hanno ragione, se si pensa agli acquisti di alcuni calciatori come Anelka o Essien, ma se si ricordano i colpi di Edgar Davids o Marcel Desailly allora si capisce che anche nel mercato di gennaio si può rinforzare una grande squadra.

I 5 colpi top del mercato invernale della Serie A

Nell’elenco dei più grandi acquisti delle società italiane nel mercato invernale in pole position ci sono i nomi di due calciatori, due centrocampisti che hanno fatto rispettivamente le fortune del Milan e della Juventus.

La sessione di mercato invernale un tempo era breve e aveva un’altra collocazione, nell’ottobre del 1993 il Milan acquistò dal Marsiglia Marcel Desailly, che fu decisivo nella squadra allora guidata da Capello. Desailly cambiò posizione in campo, si inserì rapidamente e con i rossoneri pochi mesi vinse il campionato e la Champions, conquistò anche il Mondiale con la Francia nel 1998.

Il Milan nell’autunno del 1997 si liberò di Edgar Davids, preso l’anno prima dall’Ajax. L’olandese ebbe grossi problemi nello spogliatoio e un infortunio che lo limitò, quando passò alla Juventus mostrò qualità enormi e per quattro o cinque anni è stato un centrocampista insuperabile. La Champions con i bianconeri non riuscì a vincerla, ma la sua grinta, la sua voglia feroce sono state apprezzate da tutti i tifosi che tutt’ora non lo hanno dimenticato.

in foto: Edgar Davids fu acquistato dalla Juventus nell’autunno del 1997.

Ha saputo pescare molto bene a gennaio invece l’Inter che nel 2004 si assicurò dalla Lazio Dejan Stankovic, il serbo è stato uno dei protagonisti sia con Mancini che con Mourinho e con la maglia nerazzurra ha disputato più di 300 partite. Un altro giocatore balcanico fu determinante per il ‘triplete’, Goran Pandev che dalla Lazio passò all’Inter nel 2010 e fu l’uomo in più di Mourinho.

In epoca più recente si possono inserire tra i grandi colpi quelli di Jorginho e Salah. Benitez volle l’italo-brasiliano al Napoli, il centrocampista con Sarri ha effettuato un enorme salto di qualità e la scorsa estate ha seguito il suo maestro al Chelsea, che lo ha pagato 63 milioni di euro. Salah invece fu una scommessa vinta dalla Fiorentina che però non riuscì a tenere in rosa l’egiziano che si trasferì alla Roma. Dopo il blackout al Chelsea in pochi avrebbero scommesso su Salah la Fiorentina invece ha puntato su di lui e ha vinto, oggi Salah è uno degli attaccanti più forti del mondo.

in foto: Quattro anni e mezzo al Napoli per Jorginho.

I 5 colpi flop del mercato invernale della Serie A

Il Milan nelle ultime stagioni ha cercato di rinforzarsi a gennaio, ma non sempre è riuscito a farlo. Puntando su giocatori esperti i rossoneri non sono riusciti a fare un salto di qualità. Tra i nomi sicuramente si può fare quello di Balotelli, che dopo essere partito benissimo nel 2013 si è via via perso. Peggio ha fatto Maxi Lopez, all’epoca però chiuso da un campione come Ibra. Da dimenticare l’esperienza italiana del ghanese Essien che non ha lasciato una traccia, non era in là negli anni ma in pratica era a fine carriera.

in foto: Un autentico flop Essien al Milan.

Nemmeno le mosse dell’altra squadra di Milano sono sempre state impeccabili. L’Inter nel 2003 decise di puntare su Batistuta, che però il meglio lo aveva già dato, in modo straordinario sia con la Roma che con la Fiorentina. Appena due reti in sei mesi, una miseria per un bomber come lui. Anonima pure l’esperienza in nerazzurro di Lukas Podolski, voluto da Mancini e preso dall’Arsenal in un mercato invernale di quattro anni fa.

in foto: Una breve e deludente avventura con l’Inter per Lukas Podolski.

Anche un mago come Beppe Marotta ha sbagliato un acquisto, qualche anno fa decise di prendere Nicolas Anelka, un tempo un buon attaccante, che arrivò alla Juventus forse con poca voglia e combinò pochissimo, giocò appena due partite in campionato, vinse lo scudetto.