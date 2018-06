Vanja Milinkovc-Savic sarà il nuovo portiere della Spal per la stagione 2018/2019. Secondo quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio è stato raggiunto l'accordo raggiunto tra la società di Ferrara e il Torino per il prestito secco del portiere classe 1997, fratello di Sergej, calciatore della Lazio e uomo mercato. Dopo l'ultima stagione da secondo di Salvatore Sirigu in granata Vanja Milinkovc-Savic si cimenterà nella sua prima avventura da titolare in un club di Serie A.

Si muove il mercato, la Spal vuole Valdifiori e Grassi

La società emiliana ha riscatto dal Verona Federico Viviani chiudendo con il club scaligero anche per Fares, che arriverà in prestito con diritto di riscatto. Ora per il centrocampo si lavora per Mirko Valdifiori, di proprietà del Torino, ma il sogno è Alberto Grassi dal Napoli. In attesa di sapere cosa ne sarà del futuro di Marco Borriello, in avanti si ripartirà dall’affidabilità dimostrata da Antenucci, Paloschi e Floccari. Non ci sarà più Federico Bonazzoli, che rientrerà alla Sampdoria per fine prestito.

Ufficiale Salvatore Esposito dall'Inter

La Spal ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, l'acquisto dall'Inter di Salvatore Esposito, classe 2000 che ha giocato la scorsa stagione in prestito ai ferraresi. Ecco il comunicato: