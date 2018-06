Il mercato delle big europee potrebbe infiammarsi subito dopo la fine della Coppa del Mondo: se in Italia ci sono movimenti che riguardano squadre della Serie A, nel Vecchio Continente c'è aria di grandi colpi e in alcuni casi sarebbero anche parecchio clamorosi. Nelle ultime ore si sta parlando di un possibile interessamento del Paris Saint-Germain a Paul Pogba: il club francese, che è riuscito a scampare il blocco del mercato estivo da parte dell'UEFA, è disposto ad offrire Marco Verratti più un conguaglio in denaro per avere il centrocampista della nazionale transalpina sotto la Tour Eiffel. A riportare questa notizia è il The Sun, precisando che "non è molto chiaro" se Josè Mourinho sia propenso alla cessione dell'ex calciatore della Juventus, protagonista di una stagione ricca di alti e bassi e spesso in contrasto proprio con il manager portoghese. Nonostante si parli di un rinnovo a circa 10 milioni di euro a stagione per il regista azzurro, il PSG sarebbe disposto a sacrificarlo pur di riportare Paul Pogba in patria.

Hazard vuole il Real

Torna un grande classico estivo del mercato: l'interessamento del Real Madrid per Eden Hazard del Chelsea. Secondo il Daily Mail il trequartista del Belgio, autore di una doppietta nell'ultima uscita con la sua nazionale, sarebbe pronto a rifiutare il rinnovo di contratto propostogli dal club londinese perchè vuole andare a giocare al Santiago Bernabeu con la camiseta blanca. Hazard starebbe valutando la proposta fatta da circa 15 milioni di euro annui fatta dal Chelsea, che nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare Maurizio Sarri al posto di Antonio Conte in panchina, ma il numero 10 dei Diavoli Rossi sembra sempre più convito a voler lasciare la capitale britannica per approdare in quella spagnola. Sarà la volta buona di vedere Eden Hazard con la maglia blanca o si tratta di un'altra estate di inseguimenti?