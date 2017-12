Ancora movimenti di mercato attorno alla Roma di Di Francesco che tanto bene sta facendo in campionato e in Europa. Due momenti che testimoniano la struttura solida e il progetto serio del tecnico ex Sassuolo capace di prendere in mano l'eredità di Spalletti e continuarne le idee migliorandole laddove possibile. Ne è nata una squadra più solida, quadrata e che è capace di incassare pochissimi gol, costruendo nel reparto arretrato le proprie fortune. Monchi però è sempre attivo: se davanti ad Allison le cose sembrano procedere per il verso giusto, è in avanti che si cercano migliorie. Tra queste, c'è anche l'idea Fellaini, del Manchester United.

Fellaini, l'indesiderato di Mourinho.

Marouane Fellaini non è mai stato un punto di riferimento concreto nel progetto tecnico di Josè Mourinho che si è ritrovato il giocatore a Manchester ma senza apprezzarlo fino in fondo. Tanto da utilizzarlo con il contagocce e sfruttandone le qualità tecniche ad inermittenza. Colpa anche dello stesso Fellaini che non è mai riuscito a convincere il portoghese e a fargli superare i dubbi nei suoi confronti.

Poche partite, tanti rumors.

Fellaini è stato portato al Manchester bell'era tormentata del dopo Ferguson quando in panchina c'era Moyes, ma in maglia Red Devils non è mai stato continuo e dominante come ai tempi dell'Everton dove è sbocciato il suo talento. Da tempo il nome di Fellaini è sempre stato circondato da incessanti rumors di mercato e adesso che si avvicina la parentesi di gennaio si ritorna a parlare dell'esterno dello United.

A costo zero, contratto in scadenza.

Anche perché Fellaini è oramai giunto a pochi mesi dalla scadenza naturale del contratto e con il mercato di gennaio alle porte, tornano a farsi ancora più forti le voci di una sua partenza immediata con cui lo United riuscirebbe ad evitare un addio a costo zero in estate. Tra le tante pretendenti, un vecchio amore: la Roma, pronta a sfidare la concorrenza per un acquisto gradito a Di francesco

La sfida di mercato al Besiktas.

Sul classe '87 belga c'è da tempo anche il Besiktas, sorpresa della Champions League, ma la Roma, almeno stando dai rumors inglesi, sarebbe in pole position: lo United ha proposto al giocatore il rinnovo, dopo che lo stesso a rifiutato il biennale offerto qualche mese fa. La sensazione è che però Fellaini si sia stufato di restare ai margini del progetto dei diavoli rossi e cerchi nuove avventure: magari in Capitale, alla corte di Di Francesco