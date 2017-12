La Roma vuole puntellare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco e le manovre in vista del mercato di gennaio vanno in due direzioni: rinnovi importanti e acquisti mirati. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta di Torino contro la Juventus ma la gara da recuperare con la Sampdoria gli permette di restare ancora attaccati al treno di testa.

Se per quanto riguarda i prolungamenti i nomi indicati sono quelli di Alessandro Florenzi e di Stephan El Shaarawy, nella lista della spesa per rinforzare la corsia di destra c'è il nome di Aleix Vidal del Barcellona.

Aleix Vidal è il nome nuovo per la Roma.

Vista la probabile partenza di Bruno Peres, richiesto dal Benfica, il club giallorosso sta seguendo il terzino spagnolo Aleix Vidal del Barcellona, autore della terza rete del club catalano al Bernabeu sabato nel Clasìco contro il Real Madrid. La Roma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, vorrebbe prenderlo in prestito a gennaio con diritto di riscatto ma il club di Bartomeu vorrebbe recuperare subito una parte dei 18 milioni di euro spesi per acquistare il calciatore due anni fa.

in foto: La scheda di Aleix Vidal. (transfermarkt.it)

Zappacosta e Darmian le alternative.

Le piste alternative al terzino spagnolo del Barcellona sono gli italiani Davide Zappacosta del Chelsea e Matteo Darmian del Manchester United, che non stanno trovando una grande continuità nelle rispettive squadre e potrebbero decidere di tornare in Italia.

Rinnovi per Florenzi ed El Shaarawy.

Oltre a cercare un nuovo terzino, la Roma vuole blindare Florenzi. A gennaio è in agenda l'incontro decisivo con il procuratore del jolly giallorosso che andrà a prolungare il contratto in scadenza nel 2019 e guadagnerà come gli altri top player della squadra. C'è anche il rinnovo di El Shaarawy in cantiere ma con meno urgenza visto che il Faraone ha il contratto in scadenza nel 2020.