Sognare è lecito, farlo in grande anche. E' per questo che il Real non si pone freni per il prossimo mercato, tra gennaio e giugno. Voli pindarici, grandi acquisti, spese folli. In Inverno si proverà a tracciare un filo di contatto, a giugno si cercherà di chiudere la trattativa. Nel mezzo, si spara nel mucchio, facendo nomi importanti al di là di contratti, prezzi e volontà. Così ecco che il club campione d'Europa e del Mondo in carica prova a ingaggiare uno tra i migliori bomber in circolazione da Kane a Icardi.

Il Real pronto al grande acquisto.

Il Real Madrid vuole a tutti i costi rinforzare il suo attacco viste le ultime deludenti prestazioni di Karim Benzema che probabilmente non basta più per i piani di Zinedine Zidane. Tanto da portare Florentino Perez a dare il nullaosta ai suoi operatori di mercato nella ricerca di un fuoriclasse in grado di fare la differenza sotto le porte avversarie. Così il quotidiano spagnolo As ha elencato i cinque obiettivi del presidente in vista del mercato della prossima stagione.

Icardi, tra bugie e speculazioni.

Fra di loro c'è anche il centravanti e capitano dell'Inter, Mauro Icardi, cercato anche in precedenza ma sempre senza successo. Il bomber argentino è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2021 e sarebbe l'unico che potrebbe muoversi già a gennaio, ma è una ipotesi più che remota. Secondo As, "le fonti del Madrid dicono che le voci del presunto interesse sono messe in giro dal suo agente, nonche' compagna, Wanda Nara per ottenere un migliore contratto". Al momento però non ci sono né smentite né conferme. L'unica certezza è che Icardi sta infatti trattando per il rinnovo fino al 2023.

Hazard, l'aggiunta di qualità.

L'obiettivo numero 1 del Real per la prossima stagione resta comunque Eden Hazard, il talento belga del Chelsea che più volte ha ricambiato l'apprezzamento della squadra spagnola. Hazard non sarebbe però il sostituto di Benzema, per caratteristiche, ma un elemento in aggiunta. L'accordo c'è, l'entourage del belga ha già preso contatti, il Chelsea ha proposto un rinnovo che però non è stato accettato.

Kane, il bomber perfetto.

Per giocare al centro dell'attacco del Real sarebbe perfetto il bomber degli Spurs, Harry Kane. Il centravanti del Tottenham si sta imponendo a suon di gol a soli 24 anni. Con le ultime triplette ha sbaragliato la concorrenza per il 2017, dimostrandosi un campione sotto porta e guadagnandosi di diritto un posto da titolare nell'Inghilterra lanciata verso Russia 2018.