Il Real Madrid vive una situazione molto particolare. Nella sua lunga e ultra vincente storia mai aveva conquistato nello stesso anno cinque trofei. Zidane ci è riuscito e ne ha vinti complessivamente otto in un anno e mezzo. Il meraviglioso ciclo, iniziato da Ancelotti con la ‘Decima’ vittoria in Champions League, però forse è finito. Tanti giocatori sembrano in difficoltà, le motivazioni non sono altissime e il fisico non sembra più quello dei bei tempi. In estate la rosa sarà rinnovata, arriveranno un paio di top player. Nei prossimi mesi il Real terrà d’occhio soprattutto cinque calciatori: Kane, Neymar, Lewandowski, Icardi e Hazard.

Obiettivo Harry Kane.

Il quotidiano ‘AS’ ha parlato del futuro del Real Madrid e ha scritto che Benzema e Bale a fine anno potrebbero cambiare aria, mentre non si tocca naturalmente Cristiano Ronaldo, che il 5 febbraio compirà trentatré anni. Va da sé che arriverà un grande bomber. Il prescelto sembra Harry Kane, che ha segnato più di tutti nell’anno solare e che ha vinto negli ultimi due anni la classifica dei cannonieri in Premier League.

Icardi e Lewandowski.

I buoni rapporti con il Tottenham potrebbero rendere più semplice la trattativa, anche se il tecnico Pochettino lo ha tolto dal mercato: “Penso che Harry abbia un valore inestimabile e lo vogliamo qui. Per lui è impossibile fare un prezzo, è fuori dal mercato”. Le alternative sono rappresentate da Mauro Icardi, che dovrebbe prolungare il suo contratto con l’Inter fino al 2023, e dal bomber polacco del Bayern Lewandowski, che però compirà trent’anni.

Hazard e il sogno Neymar.

Serve anche un fantasista. Zidane ha un debole storico per Eden Hazard. Il belga non riesce a rinnovare il contratto con il Chelsea, che sta faticando anche con Courtois. Il ‘Mago’ ovviamente sarebbe contento di vestire la maglia dei ‘blancos’, ma non è la prima scelta. Perché il sogno assoluto del Real è Neymar. Florentino Perez ha detto in un paio di occasioni che con il Real avrebbe la possibilità di vincere trofei importanti e magari anche il Pallone d’Oro, e anche capitan Ramos gli ha aperto le porte.