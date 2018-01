Non starà rendendo come ad inizio stagione ma Dries Mertens è comunque un fuoriclasse che il Napoli non si può permettere di perdere se non alle proprie condizioni. Che non vengono nemmeno valutate perché il belga è e resterà un giocatore degli azzurri di Sarri. Le voci di mercato e le possibili sirene verranno scacciate definitivamente quando verrà firmato il rinnovo, su cui ci si sta lavorando da tempo. E che prevede anche la cancellazione della clausola.

De Laurentiis è pronto al rinnovo.

Proprio per evitare sorprese negative dal mercato attuale e futuro, il club azzurro sta accelerando le trattative per rinnovare il contratto di Dries Mertens. Il club di De Laurentiis ha proposto al belga un contratto da 5 milioni a stagione per convincerlo a restare in azzurro ma, soprattutto, per poter togliere dall'accordo la clausola rescissoria inserita nel contratto al momento dell'ultimo rinnovo, considerata troppo bassa – e quindi inutile – da parte del Napoli.

Allontanare l'attacco dell'Atletico Madrid.

L'obiettivo del Napoli è duplice, e per questo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in pressing su Mertens per convincerlo a sposare ancor di più la causa azzurra. Il giocatore si trova bene in Italia e in azzurro, i mal di pancia sono lontani e malgrado una involuzione sotto porta, è considerata sempre la prima scelta offensiva di Sarri nell'attesa di riavere Milik. E poi, con un rinnovo pronto anche l'Atletico Madrid, che si era fatto avanti, non avrebbe più molte chance.

56 milioni e senza clausola.

Al calciatore è stato proposto il rinnovo rispetto all'attuale scadenza del 2020 a 5 milioni di euro netti a stagione, quasi un raddoppio rispetto agli attuali 3,5 milioni. Ci sarebbe l'eliminazione della clausola rescissoria sulla quale il giocatore sembra già essere concorde. I contatti ci sono stati, le due parti starebbero trattando i particolari e non ci dovrebbero essere novità al riguardo.