Leno e Rui Patricio sono persi. Il Napoli non potrà più contare su uno di loro per il prossimo anno e la porta al momento resta senza un nuovo portiere dall'addio di Reina che è partito alla volta di Milano, sponda rossonera. Ma Carlo Ancelotti non si è perso di certo d'animo e sta vagliando il panorama internazionale per capire chi potrebbe fare al caso dei partenopei. Tra i nomi sempre più caldi c'è il portiere del Paris Saint Germain, Areola che potrebbe sentirsi chiuso dalla presenza di Gigi Buffon e l'esperto Ochoa, assoluta novità, estremo difensore del Messico.

La trattativa per Areola

Per quanto riguarda Areola, la strada è spianata: il portiere ha già fatto sapere alla società transalpina che non ha intenzione di lasciare il passo facilmente a Buffon, pretendendo un posto da titolare, conquistato con la pazienza e la forza di volontà di resistere a stagioni in cui ha visto poco il campo.

Ancelotti lo conosce bene. Poi, un altro fattore non da sottovalutare: Alphonse Areola, 25enne portiere del Psg è stato espressamente richiesto da Ancelotti che lo conosce bene. Il tecnico emiliano lo ha fatto esordire in Ligue 1 nel 2013 e di lui ha conservato un buon ricordo. Gli azzurri puntano sul fatto che i parigini devono effettuare vendite importanti per il Fair Play. Il Psg sarà costretto a vendere per 60 milioni entro fine giugno per le imposizioni Uefa.

35 milioni, il prezzo. La richiesta dei parigini è di 35 milioni di euro, una somma considerevole, ma De Laurentiis vuole fare di tutto per accontentare Ancelotti, che ha bocciato Rui Patricio e Leno a favore dell'attuale terzo portiere della Francia. Cercando comunque uno sconto economico e senza privarsi di una alternativa.

La sorpresa: Ochoa del Messico

Gullermo Ochoa è l'assoluta novità che non ci si aspetta ed è una idea figlia del recente mondiale in Russia. E' un esperto portiere, di 32 anni, gioca nello Standard Liegi ed è titolare nella nazionale messicana che ha battuto i campioni del mondo in carica della Germania. Piace ad Ancelotti e recentemente il procuratore ha aperto ad una eventuale trattativa: "A 32 anni fa dell’esperienza la sua caratteristica principale: sarebbe felicissimo di andare al Napoli e di essere allenato da Carlo Ancelotti"