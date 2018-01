Il Napoli è scatenato sul mercato. Con cinque mesi d’anticipo arriverà il tedesco di origini libanesi Amin Younes, esterno offensivo che lo scorso anno ha brillato in Europa League con l’Ajax, ma potrebbe vestire la maglia azzurra un altro esterno offensivo: Matteo Politano. Il Sassuolo che sembrava recalcitrante e pareva non voler aprire la porta al club partenopeo adesso dopo l’ultima offerta sembra possibilista. Il Napoli sembra avvicinarsi e non poco a Politano.

L’offerta del Napoli per Politano.

Politano ha sempre dato la sua disponibilità al trasferimento all’ombra del Vesuvio. La trattativa con il Sassuolo sembrava complicata, ma pian piano le due parti si sono avvicinate. L’Assemblea di Lega potrebbe velocizzare la trattativa. Il Sassuolo prima di cedere Politano vuole comprare un sostituto, che è stato individuato prontamente. I nero-verdi vogliono un altro giocatore cresciuto nella Roma: Caprari della Sampdoria. Il Napoli ha offerto al Sassuolo circa 18 milioni di euro più il prestito di Ounas, e questa offerta è giudicata soddisfacente da parte del Sassuolo, che valuta comunque Politano 25 milioni di euro. De Laurentiis proporrà al giocatore, che guadagna 800mila euro a stagione, un contratto da 1milione e 350mila euro netti, che arriveranno progressivamente a 1,8 milioni.

Il mercato di gennaio, in entrata e in uscita, del Napoli.

Attivissimo sul mercato il club di De Laurentiis, che ha preso dall’Ajax Younes e anche il giovane francese Machach, in scadenza di contratto ma già con una discreta esperienza, che verrà ceduto in prestito, probabilmente in Serie B al Carpi. In uscita invece Giaccherini, che piace molto al Genoa e alla Spal ma che andrà molto probabilmente al Chievo. Già ceduto, ma solo in prestito, invece allo Spartak Mosca il difensore serbo Maksimovic.