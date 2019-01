Il nome nuovo per il mercato del Napoli è Pablo Fornals del Villarreal. Il centrocampista spagnolo è uno degli uomini chiave negli schemi del Submarino Amarillo ma potrebbe arrivare presto in Serie A per unirsi alla squadra di Carlo Ancelotti. Il Villarreal è in lotta per uscire dalla zona retrocessione ma potrebbe farlo senza uno dei suoi calciatori simbolo. Il 22enne di Castellon de la Plana ha una clausola rescissoria di poco inferiore ai 30 milioni di euro e andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Si tratta della stessa cifra pagata in estate per assicurarsi Fabian Ruiz dal Betis.

Non ci sono conferme ufficiali ma sembra che i contatti siano ben avviati e Fornals potrebbe lasciare il Villarreal un anno e mezzo dal Malaga in cambio di 12 milioni di euro. Fornals, che recentemente era stato accostato all'Arsenal di Unai Emery, potrebbe essere presto parte del progetto di Ancelotti a Napoli, dove troverà altri giocatori spagnoli come Raúl Albiol, José Callejón e Fabián Ruiz. Questo è quanto viene riportato dal Mundo Deportivo.

in foto: La scheda di Pablo Fornals. (transfermarkt.it)

Sulla carta dovrebbe essere il sostituto del croato Marko Rog, che ha trovato poco spazio fino a questo momento e sulle cui tracce da un paio di settimane c'è il Siviglia, che vorrebbe portarlo al Sanchez Pizjuan già da questo gennaio.

I numeri di Fornals in questa stagione

Nella stagione in corso, che come già anticipato è molto difficile per il Submarino Amarillo, Pablo Fornals è un punto fermo della squadra di Luis Garcia avendo collezionato fino a questo momento 20 presenze ed un goal nella Liga e 6 presenze e due goal in Europa League.