Si scaldano i motori del mercato e il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Dopo le voci di un accordo raggiunto con Josip Ilicic, il club azzurro sta monitorando Benjamin Bourigeaud per il centrocampo della stagione 2019/202o. Si tratta di un mediano, classe 1994, di proprietà del Rennes e, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo della società partenopea Cristiano Giuntoli nella giornata di ieri ha incontrato il suo agente, Danijel Ljuboja, effettuando un sondaggio informativo sul calciatore del club francese. Il ragazzo rientrerebbe tra gli identikit giovani che il club partenopeo vorrebbe tentare di inserire in rosa insieme ad altri nomi di esperienza.

I numeri di Bourigeaud: 52 presenze, 9 goal e 10 assist. L'annata dello sloveno è ancora più importante se a questi dati aggiungiamo la conquista della Coppa di Francia, con la vittoria sul Paris Saint-Germain dopo i calci di rigore. Questo classe 1994 può ricoprire diversi ruoli, oltre a essere esterno sinistro è in grado di giocare anche sulla fascia opposta, oppure può muoversi qualche metro in avanti a supporto dell'attaccante centrale: sembra essere questa una prerogativa degli uomini che il Napoli sta seguendo, ovvero calciatore che sappiano fare più cose e muoversi in continuazione durante la gara.

in foto: La scheda di Bourigeaud. (transfermarkt.it)

Bennacer e Almendra gli altri nomi

A proposito di giovani talenti per rinforzare il reparto, gli altri nomi che restano nel mirino sono quelli di Ismael Bennacer dell'Empoli e Augustin Almendra del Boca Juniors. Proprio in merito alla situazione del centrocampista argentino ha parlato Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca, che ha rilasciato un'intervista a Tuttosport soffermandosi sul possibile arrivo in Italia del classe 2000:

Per Augustin Almendra abbiamo ricevuto diverse proposte. Sì, anche dal Napoli, che non ufficialmente ha migliorato un po' quella che ci avevano formulato durante il mercato di gennaio. I partenopei non sono i soli a volerlo: valuteremo la sua situazione al termine del Mundial Under 20 e poi decideremo.