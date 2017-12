In attesa di novità su Simone Verdi, ecco spuntare la candidatura di Daniele Verde. Tra le società più attive in questi giorni che precedono l'apertura del mercato invernale, c'è senza dubbio il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club campano, che ha chiuso il 2017 con il titolo di campione d'inverno, ha la necessità di rinforzarsi soprattutto nel reparto offensivo dove Sarri è a caccia di una punta centrale e di un giocatore che possa giocare sulle corsie esterne e dare un po' di riposo ai "titolarissimi".

La novità di queste ultime ore è proprio l'attaccante esterno dell'Hellas Verona. Classe '96, nato a Napoli e di proprietà della Roma (che lo ha fatto crescere e lo ha prestato al Verona), Daniele Verde è l'ultima idea del direttore sportivo della società partenopea Cristiano Giuntoli.

Politano e Berardi.

Secondo quanto riferito dal quotidiano napoletano "Il Mattino", l'esterno d'attacco di Fabio Pecchia potrebbe anche arrivare a Castel Volturno nel prossimo gennaio. Nonostante il rinnovo firmato nella scorsa estate con la società di James Pallotta, il giocatore avrebbe avuto l'ok proprio dalla dirigenza romanista per un eventuale trasferimento invernale alla corte di Maurizio Sarri. Ora la palla passa a De Laurentiis e Giuntoli: attesi da un super lavoro in questo mercato di riparazione. Se arriverà un'offerta adeguata, la Roma si metterà al tavolo per trattare il giocatore cresciuto nella scuola calcio di Trigoria.

Nella lista dedicata agli esterni offensivi, oltre al nome di Daniele Verde, nelle ultime ore sarebbe comparso anche quello di un altro giocatore cresciuto nella Roma: Matteo Politano. Secondo Sky Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi anche sull'attaccante del Sassuolo: protagonista nelle ultime settimane, anche con la rete decisiva contro l'Inter. Trattare con il club neroverde sarà però difficile. Sia per Politano, che per lo stesso Berardi, il patron Squinzi ha già fatto sapere di non volersi privare di loro a gennaio.