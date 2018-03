La Roma di James Pallotta lavora già per il futuro. In attesa di capire cosa ne sarà dell'attuale rosa e dello stesso Eusebio Di Francesco (che in caso di mancata qualificazione per la prossima Champions League rischierebbe la panchina), il direttore sportivo Monchi sta vagliando i giocatori che potrebbero traslocare nella Capitale nella prossima estate. Tra i nomi sul taccuino del dirigente spagnolo, ci sarebbe anche quello di Marouane Fellaini del Manchester United.

Il contratto con lo United.

Il giocatore belga, che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e ha un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione, non ha ancora ricevuto offerte per il rinnovo dalla società inglese e potrebbe anche clamorosamente cambiare aria. Secondo il "Corriere dello Sport", Monchi avrebbe dunque mosso i primi passi e sarebbe riuscito ad ottenere il gradimento del 30enne centrocampista cresciuto nello Standard Liegi ed esploso nell'Everton.

Un vecchio pallino.

L'obiettivo di Monchi, che aveva fatto un tentativo settimane fa anche per Milan Badelj della Fiorentina, è quello di sondare il mercato dei calciatori in scadenza di contratto. Ecco perché il nome di Fellaini è balzato incredibilmente in testa alla lista del ds romanista che, per mettere le mani sul giocatore dello United, dovrà però battere la concorrenza di Juventus, Inter e della dirigenza del Besiktas.

L'erede di Strootman e Nainggolan.

Il contatto tra il mondo giallorosso e Marouane Fellaini, in realtà non è nuovo. Già nell'aprile 2016, a margine di un Roma-Napoli di campionato, il centrocampista del Manchester United volò nella Capitale per vedere la partita è per cenare in un locale dell'Eur con alcuni giocatori ed altri amici. Centrocampista in grado di velocizzare la manovra, molto forte di testa e considerato l'erede di Strootman e dello stesso connazionale Nainggolan (che potrebbero lasciare Roma nei prossimi mesi), Fellaini è dunque tornato ad agitare le notti della tifoseria romanista che ora sogna di vederlo sbarcare a Fiumicino nella prossima estate.