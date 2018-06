Adesso è ufficiale: Marouane Fellaini rinnova il proprio contratto con il Manchester United. Seguito anche dal Milan e dall’Everton visto l’accordo in scadenza al 30 giugno 2018, il centrocampista belga ha prolungato l’accordo coi Red Devils. Questo l'annuncio che è stato fatto attraverso i canali social della società britannica: “Marouane Fellaini ha firmato un nuovo contratto col Manchester United fino a giugno 2020, con opzione per prolungare l’accordo di un altro anno". Fellaini era uno dei profili tenuti sotto osservazione dal direttore sportivo rossonero Mirabelli per rinforzare il centrocampo di Gattuso ma, ormai, è una pista da abbandonare.

Fellaini: Grazie Mourinho

Il 30enne centrocampista belga, che lunedì affronterà il Giappone negli ottavi di finale del Mondiale con la sua nazionale, è ai Red Devils dal 2013 e ha voluto ringraziare il tecnico portoghese per la fiducia che ha riposto in lui:

Sono felice di continuare la mia avventura da giocatore del Manchester United. Ho preso questa decisione perché sono molto felice qui. Ringrazio Mourinho, che ha sempre dimostrato di avere fiducia in me.

Bas Dost in stand-by per l'attacco del Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Milan, frenato parzialmente sul mercato dalla sentenza della UEFA che, di fatto, al momento, lo ha escluso dalla partecipazione alla prossima Europa League, avrebbe messo in stand-by anche l’operazione che avrebbe potuto portare Bas Dost in rossonero. L’attaccante olandese è sotto contratto con lo Sporting Lisbona fino al 30 giugno 2020, ma, giorni fa, ha chiesto la rescissione per giusta causa del proprio accordo e, verosimilmente, la otterrà. Il giocatore è molto appetito sul mercato perché ha offerte dalla Cina, dalla Liga e dal Fenerbahçe.