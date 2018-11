Rispedire Gonzalo Higuain alla Juventus oppure accomodarsi attorno a un tavolo per trovare una soluzione economica. Il Milan e Gonzalo Higuain sono giunti a un bivio, le loro strade potrebbero separarsi perché le esigenze dei conti e le prescrizioni della Uefa sul risanamento del bilancio pendono come una mannaia sulle scelte future del club. Che beffa, davvero, per il Pipita sedotto e abbandonato due volte: prima dalla Juventus, che l'ha strappato all'amore di Napoli (non senza responsabilità degli azzurri), poi dai rossoneri che nell'estate scorsa architettarono – col benestare della ‘vecchia signora' che aveva mollato l'argentino per Cristiano Ronaldo – la formula del prestito con diritto di riscatto per avere a prezzo di costo (per un anno) un bomber di caratura internazionale. Diciotto milioni di euro, tanti ne pagò il ‘diavolo' per l'ex Real.

Quanti ne dovrebbe versare a giugno per formalizzare l'acquisto definitivo? Una bella sommetta… 36 milioni per un giocatore che a dicembre compirà 31 anni e attualmente percepisce uno stipendio netto di 9.5 milioni di euro a stagione. Una cifra elevatissima che ha già fatto crescere il monte ingaggi dei rossoneri per l'anno corrente e per quello prossimo potrebbe essere ritenuta eccessiva dal neo amministratore delegato, Ivan Gazidis (che sarà ufficialmente in carica dal 1° dicembre), alla luce dei ‘compiti a casa' che la Uefa darà alla dirigenza per restare nei limiti del fairplay finanziario.

Morale della favola: Higuain può tornare alla Juventus se il Milan non paga. Non è detto che il finale della storia sia questo o che sia già scritto. Però una possibilità c'è considerando le necessità contabili. Dovesse accadere, sarebbe clamoroso quanto beffardo perché non è certo da poche settimane che la situazione a bilancio del Milan è sotto i riflettori della Uefa. Nell'estate scorsa, infatti, la Commissione che si occupò del caso escluse i rossoneri dalle coppe per le incertezze sul futuro societario e soprattutto per i dubbi sulla solvibilità dell'allora proprietà cinese. L'avvento del Fondo Elliott evitò il tracollo ma i nodi (economici) sul tavolo non sono stati del tutto sciolti ed è per questa ragione che un calciatore come Higuain, tanto prezioso in campo quanto costoso, è un lusso che questo Milan può non permettersi.

in foto: Il rendimento di Gonzalo Higuain (fonte whoscored.com)

Higuain può restare al Milan? Sì, ecco come. Perché accada c'è bisogno della volontà di tutte le parti in causa. Anzitutto da parte della Juventus che dovrebbe valutare se ridiscutere o meno la somma che era stata pattuita nell'estate scorsa (36 milioni) e dallo stesso calciatore al quale, per restare in rossonero, verrebbe chiesto un sacrificio economico rispetto ai 9.5 milioni netti attuali. Una soluzione che potrebbe anche far comodo ai bianconeri, evitando così di dover piazzare il Pipita altrove e cercare un'offerta superiore a quella formalizzata dal Milan. Però, che brutta fine per Higuain: un campione come lui meriterebbe maggiore rispetto. Ma anche questo è il calcio, pure questo fa parte del gioco. Lo stesso gioco che accettò quando andò via da Napoli per fare le visite mediche in gran segreto a Madrid e trasferirsi a Torino.