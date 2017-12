La situazione del Milan è molto complicata. La squadra rossonera vaga a metà classifica, ha già cambiato allenatore e potrebbe ricambiarlo tra pochi giorni se Gattuso non otterrà risultati positivi nel derby di Coppa Italia e nell’ultima del 2017 della Serie A con la Fiorentina. Montella potrebbe clamorosamente tornare. Intanto il d.s. Mirabelli sonda il mercato e pensa al centrocampista belga del Tottenham Mousa Dembelé, un giocatore che è stato fondamentale per il tecnico Pochettino, che quest’anno lo ha un po’ accantonato.

Chi è Mousa Dembelé.

Dembelé è un giocatore che riesce a muoversi bene in entrambe le fasi, insomma uno che fa tanta quantità, ma che dà anche qualità, senza disdegnare la fase realizzativa, e non a caso fa parte della nazionale del Belgio di Martinez. Gli scout del Milan lo stanno osservando da tempo e il contratto in scadenza nel 2019 non rende impossibile la trattativa, perché anche essendo Dembelé un buon giocatore il Tottenham non può chiedere cifre altissime. Dunque la trattativa potrebbe decollare, ma non nel mercato di gennaio. D’altronde gli Spurs sono in piena corsa in Champions (sfideranno la Juventus), hanno tanti obiettivi e difficilmente cederebbero un giocatore comunque importante adesso.

Dembelé obiettivo di mercato.

Il dinamismo di Dembelé comunque farebbe comodo già adesso. Perché il Milan è una squadra abbastanza leggera tra centrocampo e attacco, se si escludono un paio di colossi. E anche se il Napoli capolista non ha tanti giocatori fisici, si sa che in Serie A ci vogliono giocatori di grande stazza per ottenere grandi risultati. Dembelé comunque resta sullo sfondo, soprattutto adesso perché il Milan si gioca una fetta importante di stagione tra il derby di Coppa Italia e l’ultimo match del girone d’andata con la Fiorentina. Gattuso rischia, ma è tutta l’impostazione societaria che è a rischio. La sosta che arriverà dopo l’Epifania potrebbe agevolare un’eventuale rivoluzione.