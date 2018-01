Dopo un mercato incandescente la scorsa estate, il Milan non sarà una delle squadre protagoniste della sessione invernale di trasferimenti. La società rossonera non dovrebbe effettuare grandi manovre perché pensa di dover valorizzare gli acquisti fatti sei mesi fa.

Per il club di via Aldo Rossi potrebbero essere effettuate delle operazioni in uscite, che riguardano soprattutto giovani da mandare a giocare: in cima alla lista dei possibili partenti c'è Niccolò Zanellato, che Gennaro Gattuso aveva voluto trattenere a scorsa estate, quando era allenatore della Primavera, ma che ora andrebbe a proseguire il suo percorso di crescita in club che gli permetterebbe di giocare con più continuità.

Crotone, Parma e Bari: tutti vogliono Zanellato.

Sulle tracce del centrocampista del Milan ci sarebbero tre squadre, secondo quanto riportato da calciomercato.com: si tratta del Crotone, del Bari e del Parma. Se il club calabrese non convince molto la società rossonera, il Bari è molto interessato al ragazzo del '98 e i visti i tanti affari in ballo (José Mauri e Jherson Vergara) si potrebbe chiudere l'affare in prestito e il club biancorosso accoglierebbe con favore uno dei giovani più promettenti della Primavera del Milan. Il club meneghino manderebbe in una realtà importante della B un giocatore su cui iniziare a mettere le basi per il futuro e il fatto che ci sia Fabio Grosso in panchina è un incentivo a chiudere l'affare. L'ultimo club che ha mostrato interesse per Zanellato è il Parma, che vuole puntare ai playoff.

in foto: La scheda di Niccolò Zanellato. (transfermarkt.it)

Jankto e Baselli: il Milan vuole un rinforzo in mediana.

Intanto il Milan vorrebbe provare a completare il centrocampo, che in questo girone d'andata è parso il ruolo più scoperto: gli uomini su cui il club rossonero ha messo gli occhi sono Jakub Jankto dell'Udinese e Daniele Baselli del Torino. I contatti con l'entourage e con il club friulano non si sono mai interrotti dalla scorsa estate ma la famiglia Pozzo non ha intenzione di cederlo per meno di 20 milioni di euro. Si era parlo di un possibile scambio con Locatelli ma, per ora, tutto sembra bloccato. Secondo il Corriere dello Sport Mirabelli ha sondato il terreno anche per Daniele Baselli, centrocampista centrale del Torino. Con il club granata sono tanti gli intrecci di mercato a partire dall'interessamento per Fabio Borini considerato adattissimo ai dettami tattici del nuovo allenatore ma vale lo stesso discorso di Jankto: la valutazione fatta dal Torino è molto alta ed è difficile che possa venderlo nella sessione invernale.