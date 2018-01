Contatto effettuato: Udinese e Milan stanno discutendo su un possibile scambio che si potrebbe concretizzare con il calciomercato di gennaio. Un passaggio di giocatori che potrebbero fare le fortune di Oddo e Gattuso e anche degli stessi interessati che avrebbero la possibilità di giocare con maggior continuità , ricevendo più considerazione. Si tratta dei due centrocampisti Manuel Locatelli e Jakub Jankto che potrebbero entro il prossimo 31 gennaio, scambiarsi la maglia.

Contatti sull'asse Milan-Udinese.

Jankto, ritorno di fiamma rossonero.

Tutto è nato dall'interessamento da parte del Milan del centrocampista ceco dell'Udinese. Un interesse che nasce da lontano perché il club rossonero è sul giocatore già dalla scorsa estate. Quando ricevette il ben servito da parte dei friulani di Pozzo. Ora, con il cambio di allenatore, il Milan ci riprova anche perché pure a Udine qualcosa è cambiato con l'avvento di Massimo Oddo. Mirabelli e Fassone hanno così contattato i vertici bianconeri per sondare il terreno.

Controproposta Udinese: Locatelli.

Una affare possibile ma complicato perché da quando Oddo è arrivato a Udine, la squadra ha ripreso a giocare bene, trovando ottimi risultati e risalendo la china fino alle porte della Zona Europa. Difficile pensare che, davanti a certi risultati, adesso si voglia infrangere il vaso così delicatamente perfezionato. L' Udinese, infatti, non vorrebbe privarsi a stagione in corso del centrocampista e per il quale chiede comunque circa 20-25 milioni di euro. Troppi per le casse milaniste.

Lo scambio Jankto-Locatelli.

Locatelli poco spazio al Milan.

Per convincere i friulani il Milan avrebbe però un'arma da sfruttare. La scelta giusta potrebbe essere quella di uno scambio di prestiti con Locatelli, il giovane centrocampista rossonero che dopo l'expolit con Montella non trova spazio con Gattuso, chiuso in rossonero da Montolivo e Biglia. Locatelli piace molto ai friulani ma c'è da lavorare sulla formula.

La formula dei prestiti.

Jankto si trasferirebbe al Milan in prestito con obbligo di riscatto nel 2019. Una garanzia nei confronti dell'Udinese, al di là del rendimento e delle prestazioni. Al contrario, i rossoneri vorrebbero girare Locatelli all'Udinese in prestito e senza inserire alcun diritto di riscatto, nella speranza di vederlo crescere e riavere in rosa un giocatore maturo, giovane e d'esperienza.