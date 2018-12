La sanzione economica che la Uefa infliggerà al Milan non sarà una stangata. Ammenda di circa sette milioni, come una tiratina d'orecchio per le ‘marachelle' a bilancio degli ultimi 3 anni, in particolare per l'ultima gestione cinese che ha portato il club sull'orlo del collasso. Adesso, però, le cose sono cambiate e l'assetto manageriale è stato completato con l'arrivo di Ivan Gazidis, manager capace di portare l'Arsenal tra i top club europei per fatturato.

Cosa significa? Che sì, a gennaio, qualche movimento di mercato ci sarà perché servono come il pane due, anche tre calciatori, da consegnare a Gattuso per far fronte all'emergenza infortuni (in difesa e a centrocampo) e soprattutto avere abbastanza risorse da spendere nella corsa alla Champions League. Ma ogni operazione verrà calibrata sulla base di ragionamenti che col cuore e l'emozione poco c'entrano… morale della favola: per quanto possa essere suggestiva, la figura di Zlatan Ibrahimovic rischia di restare un bel simulacro del passato, nostalgia canaglia che ogni tanto riaffiora quando le cose nel presente non vanno per il verso giusto e si (ri)pensa al passato.

Serve un rinforzo in attacco? Va bene, purché non pesti i piedi e tolga spazio a Patrik Cutrone (atto che andrebbe nella direzione opposta alla volontà/necessità di puntare su giovani di talento, per giunta allevati in casa, per il futuro) e soprattutto non intacchino troppo i conti. E allora la rosa dei nomi si allarga anche verso altre direzioni.