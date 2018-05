Milan sta cercando un attaccante per la prossima stagione. Il club rossonero è deluso dal rendimento offerto da Nikola Kalinic e Andrè Silva e vorrebbe portare a casa un bomber da 20 goal a stagione e con una buona esperienza internazionale: l'identikit fatta sembra ricondurre a Radamel Falcao che, secondo Tuttosport, potrebbe rientrare in uno scambio che porterebbe Andrè Silva al Monaco. In merito a questa situazione starebbe già lavorando Jorge Mendes, potente agente portoghese, che qualche settimana fa ha proposto gettato l'affare con Mirabelli e il direttore sportivo del Monaco durante una cena a Madrid. Radamel Falcao ha appena compiuto 32 anni ma in questa stagione, dopo i tanti problemi fisici del passato, è riuscito a relizzare 24 goal tra tutte le competizioni ed è un bottino di reti che al Milan non vedono da qualche anno.

in foto: La scheda di Falcao. (transfermarkt..it)

Adesso bisognerà capire quale dovrebbe essere la formula dell'eventuale scambio e, soprattutto, se il Milan possa corrrispondere a Falcao l'ingaggio che attualmente percepisce a Montecarlo, ovvero 14 milioni di euro.

Le alternative: Belotti, Mandzukic e Muriel

Ci sono sempre altri nomi che circolano in orbita rossonero e non stiamo parlando proprio di alternative visto che al Milan sono stati accostati negli ultimi mesi attaccanti del calibro di Andrea Belotti, Mario Mandzukic e Luis Muriel. Il club di via Aldo Rossi è a caccia del nuovo attaccante che possa esaudire i desideri di Rino Gattuso e far sognare una tifoseria dopo un anno in cui solo Patrick Cutrone e André Silva hanno visto la doppia cifra ma con marcature troppo sparse tra le varie competizoni per poter aver un impatto importante sull'annata rossonera. Il primo obiettivo della campagna acquisti estiva del Milan sarà, senza dubbio, davanti.