Non c'è pace per André Silva. L'attaccante portoghese, di proprietà del Milan, che quest'anno ha vestito la maglia del Siviglia, dopo un ottimo impatto ad inizio stagione (8 goal in 10 partite tra Liga ed Europa League) con la squadra andalusa ha visto scemare il suo rendimento a causa di un problema al tendine rotuleo che lo ha tenuto fermo da inizio aprile sino a fine stagione. Il club spagnolo non riscatterà il calciatore arrivato in prestito dal Milan e a confermato è l'ultimo post su Instagram dell'attaccante: "Grazie Siviglia per l'incredibile accoglienza, finisce la stagione. Ho amato lo spirito del club e della città, spero che il futuro mi porti buone cose".

Il futuro di André Silva, oltre alla guarigione dall'infortunio che ha causato polemiche incrociate tra Siviglia e Portogallo in vista della Nations League, è tutto da scrivere: il procuratore Jorge Mendes è già pronto a trovargli una nuova sistemazione all'estero e diverse piste, non ufficiali, portano alla Premier League. L'arrivo di un nuovo allenatore sulla panchina rossonera potrebbe aprire nuovi scenari per il portoghese ma la sua permanenza a Milano sembra davvero difficile.

in foto: La scheda di Andrè Silva. (transfermarkt.it)

Andrè Silva: Futuro? Sono un giocatore del Milan

La scorsa settimana André Silva è stato intervistato dal quotidiano sportivo portoghese Bola e ha negato di aver mai finto un malessere per essere tenuto volontariamente fuori dalla lista dei convocati del Siviglia per l'ultima gara di Liga con l'Athletic Bilbao: