Non è stato un bel Natale per il red devils di Josè Mourinho, lo Special One che sta vivendo una nuova stagione ricca di poleiche e delusioni. Dopo il raggiungimento della Champions League attraverso la vittoria dell'Eruopa League e non con i meriti in campionato, il tecnico portoghese oggi è a distanza siderale dal City capolista che ha umiliato i diavoli nell'ultimo derby finito malamente a Old Trafford 3-0. C'è necessità di una rifondazione e molti vorrebbero sul piatto la testa proprio di Mou ma la società sembra intenzionata – al momento – a guardare altrove e cercare giocatori che possano fare al caso del progetto tecnico attuale. Come Justin Kluivert, figliolo d'arte del più famoso e vincente Patrick ex stella dell'Ajax e del Milan. Eì lui, il primo obiettivo di mercato del nuovo anno in attacco.

Figlio d'arte col fiuto del gol.

Classe 1999, Justin Kluivert anche quest'anno sta rendendo tantissimo come oramai gli capita da diverse stagioni a questa parte confermandosi un attaccante maturo e completo, pronto per le grandi ribalte internazionali. Con la maglia dei lancieri ha già segnato 5 gol e servito due assist nelle prime 14 presenze in campionato, da esterno, come attaccante aggiunto, giocando spesso anche lontano dalle porte avversarie. Un exploit che è stato confermato anche con la nazionale Under 21 dove ha cominciato a far vedere di cosa è capace in area avversaria con 2 partite e un gol.

La finale di Stoccolma.

Un giocatore che piace da sempre a Mourinho e che proprio lo Special One ha potuto constatarne le qualità da vicino nella finale di Europa League della scorsa stagione. Tanto che dopo la vittoria, lo stesso tecnico portoghese ha voluto consolare di persona il giovane Justin, deluso e battuto. Oggi, quelle immagini ritornano prepotenti proprio alla vigilia della parentesi di mercato invernale.

Non solo Kluivert.

Kluivert jr dopotutto sarebbe il giocatore perfetto da inserire nello scacchiere offensivo dello United. L'idea di Mourinho è quella di prendere un esterno di classe, velocità e qualità. Un'idea cullata da sempre già nell'estate scorsa quando il tentativo massimo era stato quello di fare follie per Perisic, anche se l'Inter alla fine ha resistito. Ora oltre a Kluivert che resterebbe l'indiziato numero uno ci sono anche Malcom del Bordeaux, Christian Pulisic del Borussia Dortmund e Thomas Lemar del Monaco.